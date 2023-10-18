Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Артемьев

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Артист скончался 14 октября, однако об этом стало известно лишь спустя четыре дня. Что именно стало причиной смерти актера, не уточняется.

Артемьев работал в театре с 2004 по 2015 годы, после чего ушел в детский «Театр на Неве». На счету артиста более 30 кинопроектов. Самые известные из них - «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Хроники убойного отдела» и «Тайны следствия».

В июле 2023 годе еще один актер из «Тайн следствия» ушел из жизни. Речь идет об Андрее Бабенко. Его не стало на 48 году жизни. С 1997 по 2004 год артист работал в Мурманском драмтеатре.