16 июня 2024, 10:26

Улицы вокруг ростовского СИЗО с террористами оцепили

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Правоохранители оцепили улицы вокруг следственного изолятора в Ростовской области, где террористы захватили заложников. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Проход к зданию закрыли для всех гражданских лиц. С заключенными проводятся переговоры, их пытаются убедить сдаться полиции и не причинять вреда заложникам.

В случае отказа против террористов применят силу, подчеркнули авторы статьи. По информации издания, преступники потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность уйти за границу.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что захват заложников устроили заключенные, которые проходят по террористическим статьям. У них нет огнестрельного оружия, для удержания пленных они используют пожарные топоры и резиновые дубинки.

Заключенные СИЗО Переговоры Полиция Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 10:20
Взявшие в заложники сотрудников ростовского изолятора вооружились топорами
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Захватившие заложников в ростовском СИЗО вооружились пожарными топорами и резиновыми дубинками. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«У них (захватчиков - прим. ред.) топорики, видимо, с пожарного щита <…> Огнестрельного оружия у них нет», - сказал собеседник агентства.

Мужчины, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Заключенные проходят по террористическим статьям. По данным Telegram-канала Mash , злоумышленников шестеро, они причастны к ИГИЛ*.

Ранее появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО. Возле изолятора дежурят бригада скорой помощи и спасатели. Движение в центре Ростова ограничили.

* Террористическая организация, запрещена в России.

СИЗО Россия Оружие Захват заложников в ростовском СИЗО
16 июня 2024, 10:09
Стало известно, кто захватил заложников в ростовском СИЗО
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Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

Мужчины вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками. Огнестрельного оружия у них нет.

По данным Telegram-канала Mash , злоумышленники готовили теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесии.

«За это двое получили 18 лет лишения свободы, еще один - 18,5», - написали авторы материала.

Еще одного мужчину подозревают в разбое. О шестом пока ничего не известно.

Движение транспорта ограничено в центре Ростова-на-Дону на прилегающих к СИЗО улицах. К месту происшествия съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры по освобождению сотрудников. Ранее появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО.

Заключенные СИЗО Мужчины
16 июня 2024, 09:46
Появилось видео с заложниками из ростовского СИЗО
РИА «Новости»
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Арестованные, которые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, заявили о принадлежности к ИГИЛ*. Видео из изолятора опубликовал Telegram-канал «112».

По его данным, в заложниках оказались начальник одного из управлений и инспектор. На место приехали представители спецназа УФСИН и СОБР. С террористами ведут переговоры, выясняют их условия. Возле изолятора дежурят бригада скорой помощи и спасатели.

«Пока все относительно спокойно», - отметили авторы публикации.

ЧП случилось в СИЗО-1. Учреждение работает в штатном режиме. Ранее сообщалось также, что на месте находятся представители правоохранительных органов и прокуратуры, обстановка контролируемая.

* Запрещенная в России террористическая организация..

Заключенные Терроризм СИЗО Мужчины Переговоры
16 июня 2024, 09:06
Обвиняемые взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области
РИА «Новости»
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Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая. На место происшествия прибыли начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители правоохранительных органов и прокуратуры.

«Ведутся переговоры по освобождению заложников», - передали в ведомстве.

СИЗО

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