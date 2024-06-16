Улицы вокруг ростовского СИЗО с террористами оцепили

Проход к зданию закрыли для всех гражданских лиц. С заключенными проводятся переговоры, их пытаются убедить сдаться полиции и не причинять вреда заложникам.

В случае отказа против террористов применят силу, подчеркнули авторы статьи. По информации издания, преступники потребовали предоставить им автомобиль, оружие и возможность уйти за границу.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что захват заложников устроили заключенные, которые проходят по террористическим статьям. У них нет огнестрельного оружия, для удержания пленных они используют пожарные топоры и резиновые дубинки.