Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку

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Бешенством заразилась 44-летняя жительница Михайловки. Изначально женщина не обращалась за помощью.

«Обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей, пациентка скончалась», - отметили в комитете здравоохранения.

Как сообщил Telegram-канал Shot , женщину сковали судороги при попытке попить воду. При виде жидкости у женщины возникала паническая атака. Врачи объяснили, что этот симптом связан с развивающимся бешенством в организме.

«Женщина, вспомнив о недавнем укусе лисы, рассказала врачам, что решила не обращаться после инцидента за помощью, ее ничего не беспокоило», - написали авторы публикации.

Пациентку срочно госпитализировали, но было уже слишком поздно - болезнь стремительно развивалась. Через несколько дней жительница Михайловки ушла из жизни.

Ранее россиян предупредили, что от лис можно заразиться сальмонеллезом и лептоспирозом. Специалисты посоветовали избегать любого контакта с дикими животными.