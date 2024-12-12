12 декабря 2024, 20:05

Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку

Pxhere
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В Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после того, как ее укусила лиса. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Бешенством заразилась 44-летняя жительница Михайловки. Изначально женщина не обращалась за помощью.

«Обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей, пациентка скончалась», - отметили в комитете здравоохранения.

Как сообщил Telegram-канал Shot , женщину сковали судороги при попытке попить воду. При виде жидкости у женщины возникала паническая атака. Врачи объяснили, что этот симптом связан с развивающимся бешенством в организме.

«Женщина, вспомнив о недавнем укусе лисы, рассказала врачам, что решила не обращаться после инцидента за помощью, ее ничего не беспокоило», - написали авторы публикации.

Пациентку срочно госпитализировали, но было уже слишком поздно - болезнь стремительно развивалась. Через несколько дней жительница Михайловки ушла из жизни.

Ранее россиян предупредили, что от лис можно заразиться сальмонеллезом и лептоспирозом. Специалисты посоветовали избегать любого контакта с дикими животными.

Болезни Врачи
12 декабря 2024, 18:48
Смертельное ДТП с фурой произошло в центре Москвы
Global Look Press
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Легковой автомобиль столкнулся с фурой на улице Воздвиженка в центре Москвы. В результате ДТП погиб один пассажир, сообщил источник 360.ru.

По его данным, два человека пострадали. Водитель легкового авто получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и рассечение века. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи.

Из-за аварии на дороге возникла пробка.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием фуры на Брестском шоссе в Щаповском. Спасатели деблокировали двух человек из машин, информация о их состоянии не поступала. Из-за ДТП перекрыли полосу в сторону Симферопольского шоссе.

ДТП МЧС РФ Москва
12 декабря 2024, 18:43
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы, загорелась легковушка
Global Look Press
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Легковушка загорелась после ДТП с автобусом рядом со станцией метро «Александровский сад» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадали два человека. Одного из них зажало, сообщил заявитель.

«Тачка лупанула автобус. Морда авто всмятку», - сообщил источник.

Причины происшествия пока неизвестны. К месту ЧП выехали спецслужбы.

В этот же день два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе. Людей деблокируют из авто.

ДТП Автобусы Москва
12 декабря 2024, 17:44
«Дала леща и ушла». Мать одной из напавших на девочку в Котельниках раскрыла детали ссоры
РИА «Новости»
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Девочки-подростки до потери сознания избили сверстницу в школьном туалете в Котельниках. Мать одной из нападавших рассказала 360.ru, что дочь заступилась за нее. По словам женщины, пострадавшая девочка оскорбляла ее и пускала слухи, будто она женщина легкого поведения.

«А я болею онкологией. Как ребенок должен [поступить], видя, как мать мучается, а ее по всей школе оскорбляют? Я ее [дочь] не оправдываю. Она просто дала, по-русски говоря, леща и ушла», - рассказала собеседница 360.ru.

Мать призналась, что не знает, почему ее дочь вообще связалась с компанией девочек-подростков, которые напали на другую ученицу. По словам женщины, ее ребенок ничего не собирался делать, но подруги поставили ее перед фактом: «Дай леща, ты же хотела с ней поговорить». Собеседница 360.ru добавила, что очень переживает из-за произошедшей ситуации, а волноваться из-за заболевания ей нельзя.

Ранее мать пострадавшей девочки Нина рассказала, что ее дочь получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы. По ее словам, напавшие подростки держат в страхе всю школу, и ее ребенок - не единственная их жертва.

Дети Котельники
12 декабря 2024, 16:44
Экспертиза подтвердила причину слепоты жены Федерации еврейских общин РФ из-за «пластики»
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Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. В своих увечьях женщина обвинила пластического хирурга Екатерину Л. Заключение экспертизы, подтвердившей причину вреда здоровью женщины, оказалось в распоряжении 360.ru.

Согласно документам, Борода прошлой осенью обратилась в клинику с жалобами на нависание верхних век, асимметрию болей и слезотечение.

Ей решили провести пластическую операцию. При этом анамнез, согласно заключению, собрали недостаточно тщательно и упустили из виду важные факторы, из-за которых операцию необходимо было скорректировать.

Через несколько дней после вмешательства хирургов пострадавшая пожаловалась на то, что она не может сомкнуть веки и стала намного хуже видеть. Врачи диагностировали ей атрофию зрительного нерва и помутнение роговицы. Один глаз у женщины видит всего на 2%, другой - на 5%.

Эксперт вынес заключение, что в клинике допустили много ошибок при лечении Бороды и ведении документации.

Адвокат Андрей Алешкин заявил 360.ru, что попросил прокурора Москвы взять дело на контроль. Он выразил надежду, что предъявление обвинения не затянется так же надолго, как экспертиза.

«В настоящее время следствием предпринимаются попытки вызова в следственные органы врача, которая уклонилась от вызова», - уточнил он.

По словам адвоката, медик не пришла к следователю под надуманным предлогом - якобы она заболела COVID-19.

Ранее в Москве отправили под домашний арест пластического хирурга Татьяну Станкевич, изуродовавшую двух пациенток.

Врачи Россия Пластические операции

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