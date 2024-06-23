23 июня 2024, 22:28

Укрывшихся в храме Махачкалы от боевиков вывели на улицу

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции вывели на улицу людей, которые заперлись в церкви Махачкалы от террористов. Об этом в комментарии РИА «Новости»  заявила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Сотрудники полиции вывели на улицу людей, которые заперлись в церкви Махачкалы от террористов. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Дагестан МВД РФ Полиция Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:19
Силовики Дагестана завершили активную фазу КТО в Дербенте
РИА «Новости»
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Дагестанские силовики в ходе контртеррористической операции в Дербенте ликвидировали двух боевиков. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что активная часть КТО в городе завершилась. Но режим сохраняется по всей республике.

Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 23:11
Соседний с Дагестаном регион усилил меры безопасности
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы Ставропольского края приняли дополнительные меры для защиты общественной безопасности и правопорядка в регионе на фоне введения режима контртеррористической операции в соседнем Дагестане. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в крае спокойная.

«От ставропольцев выражаю соболезнования родным невинных жертв бесчеловечной атаки в. Преступники напали на сотрудников полиции, на храмы двух конфессий. Скорбим по погибшим, желаем выздоровления раненым», - написал Владимиров.

Глава Ставропольского края добавил, что организаторы и исполнители нападений ответят за свои преступления перед законом. Владимиров отметил, что бандитам не удастся разобщить и подорвать единство россиян.

Вооруженные боевики устроили нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Кроме того, они устроили перестрелку с сотрудниками полиции.

Жертвами стрельбы стали восемь сотрудников правоохранительных органов, среди них начальник отдела полиции города Дагестанские Огни , получивший смертельное ранение. Кроме того боевики зарезали священника православной церкви и охранника одного из храмов.

Дагестанские силовики в ходе действующей в регионе контртеррористической операции ликвидировали четырех боевиков. Бои на улицах населенных пунктов Дагестана продолжились.

Дагестан Россия Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 22:43
Журналист обвинил США в смертях детей после обстрела Севастополя
РИА «Новости»
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США несут прямую ответственность за смерть детей в Крыму. Такое мнение в соцсети Х выразил американский журналист Дэнни Хайфон.

«Американское оружие убивает детей в Крыму. Американское оружие убивает детей в Газе. Лицо американского империализма сейчас - это убитые дети и младенцы», - написал Хайфон.

Днем 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Но одна ракета сбилась с курса и взорвалась над городом. Суббоеприпасы упали в курортную зону.

Согласно последним данным, за медпомощью после случившегося обратились свыше 140 человек, 82 из них госпитализировали.

В Севастополе организовали стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по городу американскими ракетами ATACMS.

США Ракеты Дети Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
23 июня 2024, 22:31
В Индии обвинили США в обстреле Севастополя
РИА «Новости»
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США ответственны за обстрел Севастополя, в ходе которого погибли четыре человека и ранены более 140. Об этом написал геополитический аналитик из Индии Кантан в социальной сети X.

По словам эксперта, удар планировали американские военные, а украинцы, как максимум, были на подхвате.

«Севастополь подвергся бомбардировке американскими ракетами (ATACMS), которые координировались при помощи американских беспилотников и американских спутников, а также американских экспертов. Украинцы, возможно, подносили им кофе с печеньками. Эта прокси-война США против России ведет к опасной эскалации с каждым днем», - написал он.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ попытались нанести удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них упала на пляж в Учкуевке. В результате погибли четыре человека, в том числе, двое детей. Больше 140 человек пострадали. Более 80 человек госпитализированы, 13 из них находятся в тяжелом состоянии.

В Минобороны России ответсвенность за атаку возложили на США. По данным ведомства, координаты на цели для ракет ATACMS задают американские специалисты.

США Ракеты Индия Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS

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