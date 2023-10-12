Укравшую в Москве коллекционную игрушечную машинку девушку объявили в розыск

Читайте нас в:

Как уточнили в публикации, цена машинки - 167 тысяч рублей. Ее пропажу заметили совсем недавно.

Работники бара «Пробка и Штопор» в Большом Патриаршем переулке не сразу поняли, что у них отсутствует важная деталь интерьера - знаменитый «жук» ручной сборки.

Сотрудники пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения и обнаружили, что в сентябре рядом с машинкой сидели четыре девушки. Одна из них положила модель авто себе в сумку, спрятав лицо от камер. Менеджер бара сообщил об этом в полицию. Сейчас похитительницу активно ищут.

Ранее стало известно, что полиция задержала москвичку по подозрению в краже очков у прохожей.