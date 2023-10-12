Укравшую в Москве коллекционную игрушечную машинку девушку объявили в розыск

12 октября 2023, 19:12
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В Москве начали розыск девушки, которую заподозрили в краже коллекционной игрушечной машинки Volkswagen из винного бара. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как уточнили в публикации, цена машинки - 167 тысяч рублей. Ее пропажу заметили совсем недавно.

Работники бара «Пробка и Штопор» в Большом Патриаршем переулке не сразу поняли, что у них отсутствует важная деталь интерьера - знаменитый «жук» ручной сборки.

Сотрудники пересмотрели записи с камеры видеонаблюдения и обнаружили, что в сентябре рядом с машинкой сидели четыре девушки. Одна из них положила модель авто себе в сумку, спрятав лицо от камер. Менеджер бара сообщил об этом в полицию. Сейчас похитительницу активно ищут.

Ранее стало известно, что полиция задержала москвичку по подозрению в краже очков у прохожей.

Ограбления Преступления Кражи Москва 2023
Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве
23 октября 2023, 13:57
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве

МВД РФ Преступления Москва 2023
Открытый огонь в пятиэтажке в Котельниково потушили
23 октября 2023, 13:47
РИА «Новости»
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Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили. МЧС России подтвердило гибель одного человека.

«В Волгоградской области огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение», - сообщили спасатели.

Огонь охватил две квартиры на последнем этаже пятиэтажки. К тушению подключили 47 специалистов и 24 единицы техники. Возгорание локализовали на площади 96 квадратных метров. Ведомство подтвердило слова очевидцев о двух пострадавших и одном погибшем.

Возгорание в многоквартирном доме в Котельниково началось около 11 часов утра. Местные жители рассказали о громком звуке, после которого разгорелся огонь и пошел дым. По их словам, пострадали девушка и ребенок. Пожилого мужчину увезли в реанимацию. Власти сообщили, что причиной пожара мог стать взрыв газа.

Пожар после взрыва газа в пятиэтажке города Котельниково локализовали на площади 96 квадратных метров, открытый огонь потушили.

МЧС России подтвердило гибель одного человека.

Пожары Газ МЧС РФ
Гибель одного человека при пожаре в многоэтажке в Котельникове подтвердили
23 октября 2023, 13:47
Telegram
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Один человек погиб и еще один попал в больницу после ЧП в многоквартирном доме на улице Родина в городе Котельниково. Такие данные опубликовал в Telegram глава Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергей Понкратов.

Чиновник уточнил, что в пятиэтажке загорелись две квартиры на последнем этаже.

«По предварительным данным, полученным от сотрудников МЧС, один человек пострадал. <…>Есть один погибший», - добавил он.

Пострадавшего, по его словам, доставили в Котельниковскую ЦРБ с ожогами. Степень тяжести его травм установят медики.

Понкратов обратил внимание, что на время работ по ликвидации возгорания жильцов пятиэтажки эвакуировали. Для них подготовили автобус. При необходимости всех могут разметить в ДК.

Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать.

В региональном главке МЧС ранее сообщали, что получили данные о ЧП в 11:08. Огонь успел охватить 96 квадратных метров, уточнили в ведомстве. В 11:45 пожар смогли локализовать.

Пожары
Змею обнаружили в квартире на северо-западе Москвы
23 октября 2023, 12:59
Depositphotos.com / REPTILES4ALL
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Двадцатисантиметровую змею из Таиланда обнаружили в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Рептилию нашли в квартире в районе Строгино. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники департамента природопользования.

О виде змеи информации не поступало. Нанесла ли она вред кому-либо, также не сообщалось.

Ранее москвичка обнаружила змею во время уборки за диваном. Найденное животное передали в Центр реабилитации диких животных. Позже она сможет поселиться в одном из столичных зоопарков.

Еще одна змея напугала жителей квартиры в районе Хорошево-Мневники. Ее удалось поместить в контейнер.

Также из-за коричневой змеи спасателей вызывали в торговый центр на северо-востоке Москвы. Она ползала по этажам магазина и пугала посетителей - в сообщении спасателям ее назвали агрессивной.

Животные Москва 2023

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