Укравшей 29 пачек масла россиянке предложили идти на СВО

Женщина совершила преступление 6 ноября. Спустя некоторое время ее задержали. В ходе допроса нижегородке предложили заключить контракт с Минобороны, однако она отказалась.

Подобные случаи уже происходили в Нижегородской области. Другая девушка нашла чужую банковскую карту и потратила с нее более 29 тысяч рублей. В итоге она стала фигурантом дела о краже. На допросе ей предложили поехать на СВО, но девушка не согласилась.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей города Кулебаки. Она пыталась присвоить себе чужую зарплату. Правоохранители посоветовали ей подписать контракт с Минобороны, но женщина отказалась, сославшись на уход за больной матерью.

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». Музыкант переехал на полуостров в 2018 году.