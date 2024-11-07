07 ноября 2024, 19:53

Укравшей 29 пачек масла россиянке предложили идти на СВО

Freepik
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В Нижегородской области местной жительнице, задержанной за кражу 29 пачек масла в магазине, предложили подписать контракт с Минобороны России и отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Женщина совершила преступление 6 ноября. Спустя некоторое время ее задержали. В ходе допроса нижегородке предложили заключить контракт с Минобороны, однако она отказалась.

Подобные случаи уже происходили в Нижегородской области. Другая девушка нашла чужую банковскую карту и потратила с нее более 29 тысяч рублей. В итоге она стала фигурантом дела о краже. На допросе ей предложили поехать на СВО, но девушка не согласилась.

Аналогичная ситуация произошла с жительницей города Кулебаки. Она пыталась присвоить себе чужую зарплату. Правоохранители посоветовали ей подписать контракт с Минобороны, но женщина отказалась, сославшись на уход за больной матерью.

Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, вступил в добровольческое подразделение «БАРС-Крым». Музыкант переехал на полуостров в 2018 году.

Женщины Россия Кражи
07 ноября 2024, 17:24
Смолянка часами возила тело матери в машине из-за закрытого морга
Unsplash
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Жительнице Смоленской области пришлось несколько часов возить тело матери в собственной машине из-за того, что районный морг был закрыт. О своих злоключениях она рассказала изданию «Подъем».

Пожилую женщину нашли мертвой у деревни Лихачево. Затем ее дочери позвонили из полиции и велели вызвать за свой счет из Смоленска машину для перевозки трупов. Она отказалась, и ей пришлось везти тело самой, усадив на заднее сиденье автомобиля.

После этого полицейские выдали справку и сказали, что морг работает до 15:00, поэтому женщине нужно заехать в больницу, взять ключ, самой отвезти тело и затем вернуть ключ на место.

Кроме того, женщина уверена, что ее мать умерла не своей смертью, поскольку при ней не нашли ни сумки, ни телефона, ни ключей, а сама она утверждала, что не собирается умирать в ближайшее время.

Ранее житель Таганрога похоронил незнакомую женщину , приняв ее за собственную супругу.

Женщины Полиция
07 ноября 2024, 16:25
Несколько домашних собак погибли в Подольске от рук догхантера
Unsplash
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В Подольске неизвестный принялся травить домашних собак. Жители микрорайона Кузнечики рассказали 360.ru, что от действий догхантера пострадали уже минимум 12 питомцев. Выжили из них только трое.

У одной из пострадавших, Анастасии, пострадал щенок - метис лайки и хаски. После вечерней прогулки, придя домой, пес лег спать, а наутро хозяева заподозрили неладное, увидев, что он вялый и пассивный.

«Это не его поведение вообще. Поехали в ветклинику. У него уже был понос и много слюны. Там нам сказали: „Вы отравились, у вас уже начали отказывать почки“. Он был в очень плохом состоянии, и нам сказали: „Мы вам не можем дать какую-либо гарантию, что он выживет“», - рассказала женщина.

Щенка спасло крупное телосложение, ветеринар сумела его вылечить. В клинике владельцем собаки рассказали, что это уже не первый случай в районе за последнее время. Хозяева пострадавших животных планируют подавать заявления в полицию. Они знают, кто отравитель, поскольку на одном из видео с места происшествия можно увидеть его лицо.

«У нас на аллее тоже рассыпали. Мы передали эту дрянь участковому, одна собачка погибла, вторая выжила», - рассказал другой очевидец.

Еще одна свидетельница нашла на прогулке подозрительную сосиску, лежавшую возле забора, и, уже зная об отравлениях, выбросила ее в мусорный бак. Предположительно, животных травят крысиным ядом.

Ранее минимум восемь домашних собак отравились на юго-западе Москвы. Там найти догхантеров пока не удалось.

Подольск Собаки
07 ноября 2024, 12:06
«В полной прострации». Убившего мать топором в Подмосковье школьника назвали спокойным
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Школьник, который зарубил свою мать топором в Подмосковье, был нормальным и спокойным ребенком. Об этом 360.ru рассказала знакомая жертвы.

«Вы знаете, я вообще нахожусь в полной прострации. Не понимаю, как вообще такое могло произойти и что там случилось», - сказала она.

Женщина пока не знает подробностей убийства. Всю информацию она увидела в интернете. Однако отметила, что никаких ссор между убитой и ее ребенком не наблюдала.

«Никогда никаких ссор я не видела, не слышала, и абсолютно нормальный спокойный ребенок был. Это совершеннейшая неожиданность, и даже вообще просто не укладывается в голове», - добавила она.

В Сергиевом Посаде утром 6 ноября школьник, предварительно, после ссоры с матерью убил ее топором. Он сам сознался в преступлении. Источник 360.ru сообщил, что ребенок не состоял на учете. В школе о подростке отзывались хорошо, при этом вероятной причиной убийства могла стать ссора из-за неуспеваемости.

Убийства Дети Преступления Школьники
07 ноября 2024, 10:15
Автобус с рабочими перевернулся под Красноярском. Пострадали девять человек
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В Красноярском крае перевернулся автобус с рабочими, в результате аварии пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ЧП произошло на 75-м километре автомобильной дороги Красноярск - Енисейск в районе села Бартат Большемуртинского района.

Перевозящий рабочих водитель автобуса Higer двигался со стороны Красноярска. По непонятной пока причине он потерял управление, в итоге транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

Всего в автобусе находились 36 пассажиров. Девяти из них потребовалась помощь врачей.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, все обстоятельства случившегося выясняются.

Утром 7 октября легковушка влетела в стену Гагаринского тоннеля в Москве. Авария собрала пробку на четыре километра, водителя заблокировало в салоне.

МВД РФ ДТП Автобусы

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