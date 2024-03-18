Украшения на 4 млн рублей нашли у пассажирки в Шереметьево

Инспекторы остановили 34-летнюю женщину, когда та проходила через «зеленый» коридор. В ее сумке нашли кольцо Cartier с чеком из Сиднея, в котором указана цена за украшение в размере 235 тысяч рублей. Также в багаже пассажирки обнаружили часы Ulysse Nardin.

Женщина уточнила, что купила часы в российском ломбарде меньше чем за 10 тысяч евро. Во время вылета из РФ она не стала декларировать их. Когда она вернулась в страну, то не смогла предъявить пассажирскую таможенную декларацию.

Эксперты установили, что часы не новые, но их рыночная стоимость может превышать 40 тысяч евро. Против нарушительницы возбудили уголовное дело о недекларировании товаров.

Ранее шереметьевские таможенники выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 миллионов рублей. Преступная группа состояла их четырех россиян.