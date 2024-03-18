18 марта 2024, 15:41

Украшения на 4 млн рублей нашли у пассажирки в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы обнаружили у пассажирки незадекларированные ювелирные изделия, стоимость которых превысила 4,2 миллиона рублей. Нарушительница прилетела в Москву из Катара, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инспекторы остановили 34-летнюю женщину, когда та проходила через «зеленый» коридор. В ее сумке нашли кольцо Cartier с чеком из Сиднея, в котором указана цена за украшение в размере 235 тысяч рублей. Также в багаже пассажирки обнаружили часы Ulysse Nardin.

Женщина уточнила, что купила часы в российском ломбарде меньше чем за 10 тысяч евро. Во время вылета из РФ она не стала декларировать их. Когда она вернулась в страну, то не смогла предъявить пассажирскую таможенную декларацию.

Эксперты установили, что часы не новые, но их рыночная стоимость может превышать 40 тысяч евро. Против нарушительницы возбудили уголовное дело о недекларировании товаров.

Ранее шереметьевские таможенники выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 миллионов рублей. Преступная группа состояла их четырех россиян.

Контрабанда Аэропорт Шереметьево
18 марта 2024, 14:12
«Без приключений не умею». Волочкова отшутилась о погроме фанатов в театре Кадышевой
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова выступила на сцене театра Кадышевой с сольной программой «Одержимость». Она поделилась, что интерес к ней был настолько велик, что поклонники даже выломали дверь. Она прокомментировала происшествие в своих соцсетях.

По ее словам, желающих попасть на выступление было так много, что пострадал концертный зал «Золотое кольцо». Помещение лишилось двери, которую балерина пообещала починить вместе с командой.

«Дело в том, что без приключений я не умею. <… > Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России», - отметила артистка.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова ранее поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Танцовщица позировала на кушетке у косметолога.

Фанаты Россия Театры Анастасия Волочкова
18 марта 2024, 12:38
«Сильное существо». Товарищ — о руководителе попавшей под лавину тургруппы на Камчатке
Пресс-служба МЧС
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Руководитель группы, попавшей под лавину на Камчатке, Алексей Чепуштанов — профессионал, который водит туристов несколько лет. Об этом сообщил «360» его товарищ.

Сам Алексей незадолго до происшествия выложил в свой Telegram-канал видео. Он сообщил, что отправляется с группой в учебно-тренировочный до 22 апреля.

Группу из 11 человек накрыло снегом в районе перевала Красноармейского, выбраться смогли девять человек. По данным регионального главка Следственного комитета , пропавшими без вести числятся 19-летний парень и 44-летняя женщина.

Товарищ руководителя группы сообщил, что пока не смог с ним связаться. Мужчина ищет информацию об Алексее и не знает, в каком состоянии находятся Чепуштанов и остальные туристы.

«Алексей - очень сильное существо и профессионал. Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев. Но это ли группа студентов, нужно проверить», - рассказал собеседник «360».

Местные жители пока не смогли предоставить какую-либо информацию о происшествии, так как сведения от спасателей еще не поступали. По данным источника «360», руководитель тургруппы находится на месте спасательных работ.

На помощь попавшим под лавину туристам направили авиацию МЧС. К поискам привлекли кинологический расчет.

Туризм Камчатка
18 марта 2024, 10:55
Детская поликлиника загорелась в Кургане
Freepik
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В здании Курганской детской поликлиники на улице Коли Мяготина загорелся осветительный прибор. Огонь удалось потушить до приезда пожарных, сообщило Ura.ru.

«В Курганской детской поликлинике сработала пожарная сигнализация с оповещением об эвакуации. На первом этаже со стороны фильтра было заметно небольшое задымление, прибыли пожарные», - рассказали журналистам свидетели.

Они уточнили, что посетителей с других этажей не стали эвакуировать, пациенты продолжили ждать приема в очереди.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили изданию, что около 09:00 поступила информация о возгорании в детской поликлинике. На вызов выехали более 40 спасателей. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.

Ранее во Владивостоке загорелся склад автозапчастей. Пламя охватило 600 «квадратов».

Пожары Курганская область Поликлиники
18 марта 2024, 10:38
Пьяный картингист едва не разбился в ДТП на севере Москвы
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На севере Москвы нетрезвый картингист попал в ДТП на Mercedes. Спортсмен отделался легкими травмами, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 16-летний призер чемпионата России по картингу в прошлую субботу рано утром угнал у отца Mercedes-Benz GLS 350. Школьник, будучи пьяным, сел за руль иномарки и отправился кататься по московским улицам.

В какой-то момент он, не справившись с управлением, на высокой скорости вылетел на кольцо на Дыбенко в Ховрино, автомобиль перевернуло несколько раз. Молодой человек получил незначительные травмы.

Прибывшие на место аварии автоинспекторы установили, что машина оформлена на компанию отца несовершеннолетнего водителя. Сейчас правоохранители разбираются с родителями подростка.

В 2021 году спортсмен завоевал бронзу на этапе чемпионата России по картингу.

Утром на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них опрокинулся на проезжую часть.

Спортсмены ДТП Москва

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