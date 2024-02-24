24 февраля 2024, 20:57

Украинский беспилотник сбили в Белгородской области

РИА «Новости»
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Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В Минобороны сообщили, что силы ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

В Минобороны подчеркнули, что вражеский БПЛА уничтожили дежурные расчеты ПВО. Других подробностей ведомство не привело.

Ранее сообщалось, что саперы безопасным способом обезвредили части дрона , который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.

В результате падения беспилотника никто не пострадал и инцидент на работу комбината существенного влияния не оказал.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Беспилотники Россия ПВО
24 февраля 2024, 21:48
Появилось видео массовой аварии в районе Пехорской улицы в Москве
Телеканал «360»
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В ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве столкнулись 12 машин. В распоряжении «360» появилось видео массовой аварии.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Пехорской, 7А. На кадрах видно, что многие автомобили выбросило на обочину. На месте работают сотрудники ГИБДД, прибыл эвакуатор.

Пока неизвестно, что послужило причиной массовой аварии. Данные о пострадавших не поступали.

ДТП Видео ГИБДД Машины Москва
24 февраля 2024, 19:45
Массовая авария произошла на СВХ в Москве
Pxhere
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Массовое ДТП произошло вечером 24 февраля в Москве. Как сообщил источник «360», столкнулись 12 машин на Северо-восточной хорде в районе Пехорской улицы.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины массовой аварии выясняются. Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее в аварию в столице попал экскурсионный автобус из Владимира , которые перевозил 20 детей. Он врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних не пострадал.

ДТП Машины Москва
24 февраля 2024, 19:09
Специалисты обезвредили части рухнувшего на территории НЛМК беспилотника
РИА «Новости»
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Саперы безопасным способом обезвредили части дрона, который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате падения беспилотника никто не пострадал.

«На работу комбината существенного влияния не оказано», - добавил Артамонов.

О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.

Ночью системы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники сразу в пяти российских регионах. Атакам подверглись Липецкая, Курская, Белгородская, Брянская и Тульская области. Сигнал об авиационной опасности в Липецкой области поступил около полуночи. Отбой авиационной тревоги передали в 04:08.

Пожары Беспилотники Россия
24 февраля 2024, 18:50
Два человека пострадали при пожарах в двух многоэтажках Саратовской области
пресс-служба прокуратуры Саратовской области
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В двух многоэтажках в Энгельсе Саратовской области произошли пожары. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Возгорание случилось в домах № 9 и 25 микрорайона Энгельс-1. Жильцов эвакуировали. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Пожар частично перекинулся на еще одно здание, однако его потушили силами одного пожарного расчета.

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники вместе с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства пожаров и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. По итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

На место выехал исполняющий обязанности зампрокурора Энгельса Иван Горин.

Ранее в тот же день сообщалось, что правоохранители организовали доследственную проверку по факту пожара со смертельным исходом на севере Москвы. На пепелище нашли тело женщины, отравившейся угарным газом. Вторую пострадавшую увезли в больницу, но спасти ее не удалось.

Саратов Пожары Больницы

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