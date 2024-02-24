Украинский беспилотник сбили в Белгородской области
Над территорией Белгородской области сбили украинский беспилотник. В Минобороны сообщили, что силы ПВО пресекли попытки киевского режима совершить террористическую атаку.
В Минобороны подчеркнули, что вражеский БПЛА уничтожили дежурные расчеты ПВО. Других подробностей ведомство не привело.
Ранее сообщалось, что саперы безопасным способом обезвредили части дрона , который упал на территории Новолипецкого металлургического комбината.
В результате падения беспилотника никто не пострадал и инцидент на работу комбината существенного влияния не оказал.
О том, что при падении БПЛА в одном из цехов НЛМК вспыхнул пожар , стало известно ранним утром 24 февраля. Огнеборцы потушили возгорание, угрозу выброса опасных веществ не зафиксировали.