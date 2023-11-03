03 ноября 2023, 09:28

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Unsplash
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Беспилотник самолетного типа засекли над территорией Белгородской области. Минобороны России сообщило, что дрон уничтожили.

Беспилотник самолетного типа засекли над территорией Белгородской области.

Минобороны России сообщило, что дрон уничтожили.

Беспилотники
03 ноября 2023, 09:59
Ребенок в Санкт-Петербурге попал в реанимацию с ожогами от чашки чая
Unsplash
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В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку из Москвы. Она получила ожоги 10% поверхности тела из-за опрокинутой чашки чая, сообщила «Фонтанка».

Мать вместе с ребенком приехали в гости к друзьям. Во время посиделок она усадила дочь к себе на колени. В какой-то момент женщина опрокинула на ребенка чашку с чаем. Кипяток попал на руки, грудь и бедра девочки.

У нее диагностировали термические ожоги второй и третьей степеней 10% поверхности тела и отправили в реанимацию. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода от бутилированного сока, который продали в кафе на улице Солянка в Москве. Прокуратура заявила, что вместо напитка в бутылку могла попасть другая жидкость. Следком провел проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.

Санкт-Петербург Дети
03 ноября 2023, 09:53
Трамваи задерживались из-за ДТП на путях на Симферопольском бульваре в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на Симферопольском бульваре трамваи № 3 и 16 курсировали с опозданием из-за ДТП на путях. Маршруты временно изменили, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что утром 3 ноября рядом с остановкой «Нахимовский проспект» на трамвайных путях произошло ДТП с двумя автомобилями.

По этой причине трамваи № 3 и 16 следовали с задержкой. Москвичей призвали следить за объявлениями водителей.

Позже в дептрансе сообщили, что движение трамваев на Симферопольском бульваре удалось восстановить.

Накануне москвичей предупредили, что в предстоящие выходные дни трамваи не будут курсировать по улице Шаболовка в Москве. Временные неудобства связаны с реконструкцией трамвайного депо имени Апакова.

Ранее в районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками - Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека.

ДТП Москва 2023
03 ноября 2023, 06:38
Boeing 737 вернулся в Якутск из-за неисправности автопилота
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Якутия» вылетел в Москву, но спустя время вернулся в Якутск из-за неисправности системы автопилота. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщило МЧС Республики Саха (Якутия).

Авиация Самолеты
03 ноября 2023, 02:54
Ребенка с воском на теле и неадекватную женщину нашли в одном из отелей в Сочи
РИА «Новости»
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Полиция Сочи обнаружила в одной из гостиниц разыскиваемую женщину в неадекватном состоянии и ее двухлетнего сына со следами воска на теле. Предположительно, мать состояла в секте, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сочинскую полицию обратился житель Москвы с просьбой разыскать его супругу и маленького сына, которые уехали отдыхать на курорт и пропали. Мужчина заявил, что его гражданская жена может состоять в секте.

Выяснилось, что женщина заселилась в отель, а супругу дала другой адрес. Полиция нашла пропавшую женщину, вместе с ней был напуганный мальчик, тело которого было покрыто воском.

«Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле, был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», - сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Медицинская экспертиза определит степень тяжести нанесенного ребенку вреда. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, внешних повреждений на теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД.

Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания. Женщину признали невменяемой и назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.

Дети МВД РФ Сочи

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