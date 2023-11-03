Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Ребенок в Санкт-Петербурге попал в реанимацию с ожогами от чашки чая

В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку из Москвы. Она получила ожоги 10% поверхности тела из-за опрокинутой чашки чая, сообщила «Фонтанка».

Мать вместе с ребенком приехали в гости к друзьям. Во время посиделок она усадила дочь к себе на колени. В какой-то момент женщина опрокинула на ребенка чашку с чаем. Кипяток попал на руки, грудь и бедра девочки.

У нее диагностировали термические ожоги второй и третьей степеней 10% поверхности тела и отправили в реанимацию. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода от бутилированного сока, который продали в кафе на улице Солянка в Москве. Прокуратура заявила, что вместо напитка в бутылку могла попасть другая жидкость. Следком провел проверку по факту ненадлежащего оказания услуг.