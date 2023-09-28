Украинские мошенники вынудили женщину сжечь автомобиль в Москве
Автомобиль подожгли у одного из торговых центров Москвы. Как сообщил РЕН ТВ, сжечь Geely Tugella, цена которого четыре миллиона рублей, москвичку вынудили украинские мошенники.
Автомобиль подожгли у одного из торговых центров Москвы. Как сообщил РЕН ТВ , сжечь Geely Tugella, цена которого четыре миллиона рублей, москвичку вынудили украинские мошенники.
Женщина совершила поджог иномарки у торгового центра «Колумбус».
До этого украинские телефонные мошенники обманули москвичку на крупную сумму денег, следует из данных телеканала. Однако злоумышленники пообещали вернуть все средства женщине в том случае, если она сожжет автомобиль. Также москвичка должна была зафиксировать преступление на видео.
В итоге женщина подожгла дорогую иномарку, но денег ей так и не вернули.
При поджоге автомобиля москвичка 1968 года рождения выкрикивала украинские националистические лозунги, уточнил Telegram-канал Mash.
Ранее житель Челябинска поджог машину своего знакомого. Причиной такого поступка стал давний конфликт. Правоохранители задержали подозреваемого в первые сутки после пожара, он во всем сознался.
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