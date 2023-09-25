Украинские БПЛА атаковали Курскую область — власти
Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск и Курскую область. В результате этого повреждения получили несколько домов, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания», - написал он.
По его словам, стекла выбило в многоквартирном доме. Сработала система ПВО, обошлось без пострадавших. Еще один беспилотник рухнул в Курском районе региона. Там в частном доме выбило окно. Власти окажут хозяевам всю необходимую помощь в восстановлении здания.
Накануне вечером Минобороны сообщало о пресечении попытки украинских сил атаковать Россию. Системы противовоздушной обороны сработали и сбили БПЛА над Курской областью.
Утром 25 сентября также стало известно, что два беспилотника сбили и над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.