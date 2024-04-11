11 апреля 2024, 10:21

Украинские боевики атаковали беспилотником Брянскую область

РИА «Новости»
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ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области, запустив беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, средства ПВО ликвидировали БПЛА противника над Севским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз.

В ночь на четверг, 11 апреля, украинские военные запустили беспилотник в сторону Брасовского района Брянской области. Дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель. В результате атаки никто не пострадал, разрушения на земле не выявили.

В ночь на 10 апреля ВСУ вновь атаковали приграничный российский регион , запустив пять беспилотников самолетного типа. Все дроны были сбиты.

ПВО
11 апреля 2024, 11:41
Обыски начались у блогера Дмитрия Портнягина
РИА «Новости»
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У блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, получившего известность благодаря блогу «Трансформатор» на платформе YouTube, начались обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его информации, силовики пришли в офисы «Клуба 500» и банного комплекса Siberia. Отмечается, что внимание правоохранительных органов привлечено к предпринимателю из-за возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Ранее по аналогичной причине под проверку попали коллеги Портнягина - блогеры Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина.

По данным Telegram-канала Shot , в Москве также задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину.

Неделю назад суд в Москве арестовал счета и автомобиль бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о крупном мошенничестве. Число потерпевших уже достигло 15 человек.

Налоги Блогеры Россия
11 апреля 2024, 11:23
Спасатели срежут решетки на окнах для госпитализации пациента весом в 300 кг в Москве
РИА «Новости»
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В Москве медикам понадобилась помощь МЧС для госпитализации пациента весом более 300 килограммов. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Жителю Москвы стало плохо. Прибывшие к нему фельдшеры установили, что у 54-летнего пациента сердечная недостаточность. Однако медики не смогли самостоятельно его госпитализировать. Вес мужчины - более 300 килограммов. Он ограничен в движении, а носилки его не выдержат. Также пациент не только не поместится в карету скорой медицинской помощи, но его не могут даже вынести из жилья через двери.

Бригада медиков вызвала на место спасателей МЧС. Им придется срезать решетки на окнах, чтобы вынести пациента из квартиры и отвезти в больницу.

В начале апреля жителя Московской области чудом спасли. Он попал под поезд на станции «Щербинка» , его зажало между платформой и вагоном.

Спасатели Москва
11 апреля 2024, 09:38
Более 3,6 тысячи домовладений подтопило в Оренбурге
РИА «Новости»
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В Оренбурге на сегодня подтопило более 3600 домовладений. Глава города Сергей Салмин назвал ситуацию напряженной. Его процитировало РИА «Новости».

«На сегодня более 3600 домовладений, именно дворовых территорий, подтоплено. <…> Ситуация остается сложная», - подчеркнул он.

Самой напряженной он назвал ситуацию у многоквартирных домов в ЖК «Гранд парк». По его словам, там всю ночь работала спецтехника. На место отвезут водоналивные дамбы, которые передали в МЧС. Вода уже подошла достаточно близко, добавил глава Оренбурга.

Паводок добрался до городской набережной. По данным Салмина, вода подтопила даже многоквартирные дома. Он отметил, что главная задача властей города - обеспечить безопасность населения. Поэтому необходима срочная эвакуация , подчеркнул мэр.

В Орске уровень воды в реке Урал снизился на 14 сантиметров за 24 часа. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что ситуация с паводком начала улучшаться.

Спасатели Беспилотники Животные Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 07:45
Из высотки в центре Москвы эвакуировали более 280 человек
РИА «Новости»
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Ночью к зданию в центре Москвы съехались пожарные машины. Короткое замыкание спровоцировало задымление в высотном здании. Эвакуировали более 280 человек, сообщил источник «360».

Примерно за час до полуночи экстренные службы вызвали к 26-этажному административному зданию по улице Новый Арбат, 15. Главный инженер объекта заявил, что на пятом этаже, где находились офисы, почувствовали запах дыма. Двумя этажами выше располагалась гостиница. Из высотки эвакуировали 281 человека.

Источник запаха нашли на третьем этаже. Недалеко от стилобата произошло короткое замыкание кабеля без горения. Его ликвидировали порошковым огнетушителем еще до приезда пожарных. Помещение проветрили.

В Ижевске на улице Пойма произошел пожар в промышленном помещении. Огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. При разборе завалов нашли одного погибшего.

Пожары Москва

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