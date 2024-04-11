Украинские боевики атаковали беспилотником Брянскую область
ВСУ попытались атаковать территорию Брянской области, запустив беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, средства ПВО ликвидировали БПЛА противника над Севским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал Богомаз.
В ночь на четверг, 11 апреля, украинские военные запустили беспилотник в сторону Брасовского района Брянской области. Дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель. В результате атаки никто не пострадал, разрушения на земле не выявили.
В ночь на 10 апреля ВСУ вновь атаковали приграничный российский регион , запустив пять беспилотников самолетного типа. Все дроны были сбиты.