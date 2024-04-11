Украинские боевики атаковали беспилотником Брянскую область

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У блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, получившего известность благодаря блогу «Трансформатор» на платформе YouTube, начались обыски. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его информации, силовики пришли в офисы «Клуба 500» и банного комплекса Siberia. Отмечается, что внимание правоохранительных органов привлечено к предпринимателю из-за возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов.

Ранее по аналогичной причине под проверку попали коллеги Портнягина - блогеры Елена Блиновская, Александра Митрошина и Валерия Чекалина.

По данным Telegram-канала Shot , в Москве также задержали жену бизнесмена Екатерину Портнягину.

Неделю назад суд в Москве арестовал счета и автомобиль бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о крупном мошенничестве. Число потерпевших уже достигло 15 человек.