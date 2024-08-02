Украинец с нацистской татуировкой напал на полицейских в Крыму

Читайте нас в:

По данным канала, сотрудники ГАИ остановили мужчину, который ехал на мотоцикле, для проверки документов. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разговора злоумышленник схватил полицейского, а потом плюнул ему в лицо. При этом он в грубой форме угрожал правоохранителям расправой. Украинца задержали, когда он попытался сбежать.

Уголовное дело возбудили за нападение на полицейского и демонстрацию нацистской символики. Теперь дебошира ждет наказание.

Двое молодых украинцев ранее устроили беспорядки в польском хостеле. Мужчины разбили несколько окон. Когда хулиганов попытались задержать, они оказали сопротивление полиции,