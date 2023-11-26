Украина предприняла попытку массовой атаки дронов на Москву

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По информации мэра, силы ПВО сбили летевшие на Москву дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Кроме того, ПВО перехватило и уничтожило несколько беспилотников в Брянской, Тульской и Калужской областях.

Министерство обороны подтвердило массовую атаку БПЛА на Москву. По данным ведомства, всего над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей ПВО уничтожили 11 беспилотников.

По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб.

Неделю назад, 19 ноября средства ПВО сбили в Электростали летевший на Москву беспилотник. П ри ликвидации БПЛА никто не пострадал. Разрушений на месте падения обломков дрона также нет.