Угрозы коллекторов жительнице Химок стали поводом для проверки

Читайте нас в:

По предварительным данным, в подъезде одного из многоэтажных домов, расположенных на Союзной улице, неизвестные повредили обшивку двери, а также угрожали заявительнице жестокой расправой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские разыскивают правонарушителей.

В комментарии 360.ru женщина рассказала, что из-за просрочки по кредиту ее жизнь превратилась в настоящий ад. Коллекторы стали требовать уплаты долга, пообещав перерезать горло и убить детей.

В конце октября входную дверь в квартиру должницы порезали и залили замки герметиком.

Неизвестные расписали стены нецензурными надписями с требованиями погасить кредит. Жительница Химок обратилась за помощью в полицию.