Угрозу обрушения конструкций после взрыва в ЖК «Алые Паруса» исключили
Специалисты исключили угрозу обрушения конструкций в московском жилом комплексе «Алые Паруса», где произошел взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.
На месте случившегося организовали штаб ликвидации ЧС. Сейчас проводятся работы по вскрытию подсобных и технических помещений. Причину взрыва установит следственно-оперативная группа.
«Несущие конструкции не задеты, дальнейшей угрозы обрушения нет, обстановка спокойная», - сообщил источник.
Взрыв прогремел в элитном ЖК утром 3 февраля.
Жертвой происшествия стал один человек. Предварительно, в здании сдетонировало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело , на место прибыли криминалисты.