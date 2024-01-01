01 января 2024, 12:21

Угрозу цунами объявили в районах Приморья и на Сахалине

РИА «Новости»
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Землетрясения у побережья Японии стали причиной объявления угрозы цунами в восточных районах российского Приморья и на Сахалине. Об угрозе прихода высоких волн жителей предупредили администрации Владивостока и Находки в своих Telegram-каналах.

Серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6 произошла в западных префектурах Японии. Правительство страны создало экстренный штаб для принятия необходимых мер для эвакуации и помощи жителям в пострадавших районах. По прогнозам синоптиков, подземные толчки могут привести к обрушению цунами на западное побережье.

Все находящиеся в море суда попросили срочно вернуться на берег.

«Согласно информации Центра „Цунами“, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36», - указали в публикации администрации города.

Власти Находки уточнили, что к их району большая волна может прийти раньше. Раньше всех, около 18:42, цунами ожидается в самом близком к заливу районе Врангель. К Находке и Ливадии волны подойдут в 18:51 и 18:59 соответственно.

«По данным специалистов Управления по обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Находки, опасности для населения нет», - подчеркнули в сообщении.

Тревогу из-за прихода цунами объявили на Сахалине. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, ожидаемая высота волны у побережья Невельского района составит не более 50 сантиметров. Угрозы для жителей она не представляет, поэтому всем необходимо сохранять спокойствие. В ведомстве подчеркнули, что эвакуации населения не требуется.

Землетрясения Приморье МЧС РФ Владивосток
01 января 2024, 13:25
Два человека погибли в ДТП под Санкт-Петербургом
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Авария произошла в Ленинградской области, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

На трассе Санкт-Петербург - Матокса 31 декабря 30-летний водитель Renault не справился с управлением и оказался на встречном направлении движения, где врезался в Toyota.

В результате столкновения погибли водитель Renault и 28-летняя пассажирка. В автомобиле Toyota пострадала восьмилетняя девочка, ее отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские начали проверку по факту ДТП. После ее окончания ведомство примет соответствующее процессуальное решение.

Ранее стало известно о гибели Героя России Евгения Бушмелева в Свердловской области на 45-м году жизни. На трассе в его машину врезалась Mitsubishi, от полученных травм военный скончался. У Бушмелева остались пятеро детей.

Санкт-Петербург ДТП Машины
01 января 2024, 13:00
Многодетная семья в Башкирии лишилась дома из-за гирлянды
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В башкирском селе Ангасяк в новогоднюю ночь произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Благодаря сработавшему пожарному извещателю все восемь жильцов спаслись, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду. Пожарные ликвидировали возгорание, однако дом восстановлению не подлежит.

В МЧС также рассказали, что в ночь на 1 января в разных областях России произошли пожары из-за пиротехники. В Выборгском районе Санкт-Петербурга петарда попала на балкон 13-го этажа многоэтажки. В результате загорелся подвесной потолок, жильцам удалось потушить огонь собственными силами.

В доме по улице Агалакова в Челябинске загорелся балкон квартиры, расположенной на втором этаже. До прибытия пожарных из нее эвакуировались семь человек.

Предположительно, петарды стали причиной двух пожаров в Петропавловске-Камчатском. Первый произошел в жилом доме на проспекте 50 лет Октября, второй - в Ботаническом переулке. Спасатели эвакуировали из дома жильцов, которым угрожала опасность, и потушили возгорание.

В Улан-Удэ из-за фейерверка на девятом этаже жилого дома загорелся балкон.

Пожары Башкирия Новый год
01 января 2024, 02:47
Ангар с дизельным топливом загорелся на Рублевском шоссе в Москве
Pixabay
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Пожар разгорелся на западе столицы в горнолыжном комплексе. По информации Telegram-канала Shot, загорелся ангар с дизельным топливом.

Огонь охватил двухэтажное металлическое здание с пристройкой на Рублевском шоссе. По информации Telegram-канала, пожар заметили около 01:00.

На место происшествия выехали пожарные расчеты. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. По информации МЧС по Москве, возгорание ликвидировали в 01:59.

Первый новогодний пожар вспыхнул в Улан-Удэ из-за салюта. Запущенный во дворе фейерверк попал на балкон девятого этажа жилого дома. В результате возгорания никто не пострадал.

Пожар разгорелся на западе столицы в горнолыжном комплексе. По информации Telegram-канала Shot , загорелся ангар с дизельным топливом.

Пожары МЧС РФ
31 декабря 2023, 23:04
Первый новогодний пожар вспыхнул в Улан-Удэ из-за фейерверка
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В Улан-Удэ на девятом этаже жилого дома загорелся балкон. В него попал запущенный во дворе салют, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огнеборцы ликвидировали возгорание, площадь которого составила два квадратных метра. В результате никто не пострадал.

«МЧС России призывает к соблюдению правил безопасности при запуске пиротехники», - написали представители ведомства.

Для запуска фейерверков необходимо выбирать только специально отведенные площадки - они указаны на сайтах администраций населенных пунктов. Нельзя пускать салюты вблизи жилых домов, скоплений людей и линий электропередачи. Также важно строго соблюдать инструкции производителя.

Эксперты напомнили, что пиротехнику следует покупать только в специализированных магазинах. Салюты и фейерверки, представленные в необорудованных помещениях, автомобилях и ларьках, могут стать угрозой для жизни.

Пожары МЧС РФ Россия Новый год

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