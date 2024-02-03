Угрожавший взорвать колледж в Подмосковье студент объяснил, что просто «снимал стресс»

По информации источника канала, сообщение с угрозой взорвать собственный колледж 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов. Парень утверждал, что якобы уже подготовил машину с самодельным взрывным устройством.

Автора угроз оперативно задержали. На допросе он заявил, сообщение в чате оставил, потому что так снимает стресс от однообразной жизни, а убивать никого не хотел.

По его словам, раньше он писал такие угрозы другу, но тот его заблокировал, добавил собеседник Shot. Тогда студент решил пугать других людей, подыскивая для этого разные чаты. Там студент рассказывал самые разные истории о том, что покупает гранаты и оружие, но в действительно этого не было.

Пока разбирательства с молодым человеком продолжаются. Любителем снимать стресс с помощью подобных угроз в чатах занимаются следователи, заключил источник канала.