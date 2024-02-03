03 февраля 2024, 17:03

Угрожавший взорвать колледж в Подмосковье студент объяснил, что просто «снимал стресс»

РИА «Новости»
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Студента, угрожавшего въехать в здание Щелковского колледжа на машине со взрывчаткой, задержали в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, сообщение с угрозой взорвать собственный колледж 18-летний молодой человек оставил в одном из общих чатов. Парень утверждал, что якобы уже подготовил машину с самодельным взрывным устройством.

Автора угроз оперативно задержали. На допросе он заявил, сообщение в чате оставил, потому что так снимает стресс от однообразной жизни, а убивать никого не хотел.

По его словам, раньше он писал такие угрозы другу, но тот его заблокировал, добавил собеседник Shot. Тогда студент решил пугать других людей, подыскивая для этого разные чаты. Там студент рассказывал самые разные истории о том, что покупает гранаты и оружие, но в действительно этого не было.

Пока разбирательства с молодым человеком продолжаются. Любителем снимать стресс с помощью подобных угроз в чатах занимаются следователи, заключил источник канала.

Терроризм Полиция
03 февраля 2024, 15:47
Рабочий упал в шахту с высоты 10 этажа на стройке в Москве
Telegram
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Рабочий-монтажник упал в вентиляционную шахту во время работ по строительству жилого дома на набережной Марка Шагала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, ЧП произошло во время обслуживания консоли строительного подъемника. Из-за нарушения требований охраны труда мужчина 2001 года упал с высоты 10-го этажа.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в одну из городских больниц. Симоновский межрайонный следственный отдел по факту ЧП начал проверку, на место выехали сотрудники Следственного комитета.

В Новой Москве рабочий рухнул в шахту лифта строящейся многоэтажки с высоты 17-го этажа, сообщал «360». Местные жители рассказали, что он не подавал признаков жизни.

В январе после обрушения металлических конструкций на стройке на Ленинградском шоссе в Москве погиб работник.

Строительство Следственный комитет России Москва
03 февраля 2024, 15:43
Бомба взорвалась в центре Афин
Global Look Press
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Взрыв прогремел напротив здания Минтруда Греции в центре Афин. Бомбу заложили на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу возле отделения банка. Об этом сообщил греческий телеканал ERT.

По данным телеканала, в ночь на 3 февраля в редакцию издания «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о готовящемся взрыве. Журналисты тут же позвонил в Центр экстренного реагирования, передав послание от анонима.

Бомба, которая находилась в сумке, взорвалась 40 минут спустя, около 01:30. Место взрыва оцепили, всю улицу Стадиу перекрыли, там работают криминалисты.

Ответственность на себя взяла организация «Революционная классовая самооборона». Сотрудники службы антитеррора Греции начали расследование.

Ранее на заводе в Азербайджане произошел взрыв из-за сдетонировавшего боеприпаса, по которому ударили молотком.

Взрывы Греция
03 февраля 2024, 15:28
Напавшего на фигуриста Дикиджи в метро задержали
РИА «Новости»
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Российский фигурист Владислав Дикиджи чувствует себя нормально и уже вернулся к тренировкам после нападения в метро Петербурга, сообщил «360» его тренер Олег Татауров. Злоумышленника, по его словам, уже задержали.

«Вчера задержали этого человека, идет следствие. Владислав сегодня с утра хорошо потренировался. Работаем дальше», - сказал Татауров.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание мужчины. В ведомстве уточнили, что информацию о нападении получили накануне около 19:30. Правоохранителям сообщили, что неизвестный, ударив молодого человека в вагоне метро, угрожал ножом и требовал уступить место. У потерпевшего приняли заявление.

Оперативники Приморского вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний местный житель с улицы Щербакова. Установлено, что он работающий в частной компании сервисным инженером.

Задержанный заявил полицейским, что у него произошел конфликт с молодым человеком из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро, поэтому он достал ножницы и пригрозил ими своему оппоненту.

Против мужчины возбудили дело о хулиганстве. Ножницы изъяли.

Нападение на призера чемпионата России произошло вечером 2 февраля на перегоне между станциями «Черная речка» и «Пионерская». Фигурист заявил, что едва не зарезали.

Спортсмены Метро Полиция
03 февраля 2024, 14:06
Трехлетнего ребенка без одежды обнаружили в Забайкалье
РИА «Новости»
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В селе Ононское Шилкинского района Забайкальского края обнаружили трехлетнего ребенка, который находился на улице в одной майке. Об этом сообщило издание «Чита.Ру».

Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. Выяснилось, что мальчик находился в 150 метрах от дома. Мать ребенка ушла в гости к знакомой, а ребенок остался под присмотром 17-летнего брата дома.

Мальчику диагностировали общее переохлаждение. Полицейские привлекли его мать к ответственности по статье «Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Дальнейшую судьбу ребенка на заседании комиссии по делам несовершеннолетних решат специалисты.

В конце декабря в Екатеринбурге обнаружили замерзшую женщину с ребенком. Они были без верхней одежды возле подъезда одного из домов.

Дети Полиция

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