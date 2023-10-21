Угрожавших самарскому губернатору мигрантов задержали
Мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Злоумышленниками оказались два брата из Таджикистана. Они живут в Самаре без родителей.
«На протяжении длительного времени братья терроризировали своих сверстников», - отметил Хинштейн.
Он добавил, что иностранцы регулярно устраивали драки и побоища. Кроме того, мигранты публично пообещали совершить насильственные действия в отношении Азарова. Старшего брата уже арестовали, младшего в ближайшее время экстрадируют из России.
Ранее стало известно о задержании в Уфе депортированного иностранца , который незаконно пересек границу РФ и напал на бывшую девушку и полицейских. Мигранта поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.