Угрожавшего Мизулиной треш-стримера задержали в Ярославле

«Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в Сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире. В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», - написала Волк.

Представитель полиции также опубликовала видео с задержанием, на котором мужчина извиняется за то, что оскорблял Екатерину Мизулину.

Ранее Мизулина призвала полицию проверить деятельность стримера. На одном из видео на Youtube мужчина избивал своих знакомых. В ответ на это блогер записал видео с угрозами в адрес главы «Лиги безопасного интернета».

«Молодец, статья 119 УК РФ. Лучше бы посуду помыл, убрался в квартире и привел себя в адекватный вид», - прокомментировала угрозы Мизулина в своем Telegram-канале.

Во вторник, 13 февраля, Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за блогерши, которая продает в Интернете фотографии своей малолетней дочери.