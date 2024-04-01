01 апреля 2024, 01:17

Угрожавшего Хабибу Нурмагомедову мужчину задержали в Дагестане

РИА «Новости»
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Житель Дагестана опубликовал в социальной сети видео с угрозами расправы в адрес известного спортсмена Хабиба Нурмагомедова.  Мужчину задержали, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники МВД по Республике Дагестан установили и задержали подозреваемого - 27-летнего жителя Махачкалы. <…> Мужчина угрожал расправой в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики», - отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что собранный материал полицейские передали в суд для принятия процессуального решения.

По данным Telegram-канала Mash, задержанным оказался житель Дагестана по имени Ибрагим. В своем видеообращении он сказал, что «убивать нужно не пешек», а людей из своего списка.

Ранее неизвестные расстреляли бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомедрасула Мутаева возле его дома в Махачкале. В день убийства он возвращался с тренировки в школе отца Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов Дагестан Убийства Полиция
31 марта 2024, 23:58
Мать погибшего в «Крокусе» певца рассказала о роковых совпадениях того дня
РИА «Новости»
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Певец-колясочник Максим Вербенин спас возлюбленную от пуль террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл», но погиб сам. Его мать рассказала телеканалу НТВ о странных совпадениях, которые она наблюдала за сыном 22 марта.

По словам женщины, Максим отличался непунктуальностью, но в тот день он приехал на мероприятие в «Крокусе» заранее. Когда в зал ворвались террористы, парень со своей девушкой уже сидели на своих местах в зрительном зале. Он даже успел отправить маме селфи.

Также в тот вечер Максим напевал песню «Пикника» под названием «А движения неловки» о спасении девушки из мышеловки дорогой ценой. Во время нападения проблемы со здоровьем не помешали певцу заслонить своим телом возлюбленную, что спасло ей жизнь.

Сам Вербенин выступал на сцене «Крокус Сити Холла» в 2020 году как приглашенный артист на концерте в честь 8 Марта.

В теракте в «Крокусе» погибли сестры из Волгодонска Анна и Татьяна Макарские. Девушки успели перед смертью позвонить матери.

Концерты Москва Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 21:17
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике
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Маршрутное такси столкнулось с внедорожником в Геленджике и перевернулось. В результате травмы получили шесть человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Экстренные службы получили сообщение о ДТП около 17:40 по московскому времени. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Toyota на перекрестке врезался в «Газель». Медики оказали помощь шестерым пассажирам.

По данным администрации Геленджика, в момент ДТП в маршрутном такси находилось девять пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Москве, жертвами ДТП стали два человека.

До этого смертельная авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП с «Газелью» погибла женщина.

Скорая помощь ДТП Полиция
31 марта 2024, 21:08
Пьяные школьницы напали на курсанта в Нижегородской области
РИА «Новости»
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Пьяные школьницы напали на курсанта в городе Бор Нижегородской области. Одна из них распылила ему в глаза перцовый баллончик, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подростки били юношу по лицу и оскорбляли.

«Они обозвали курсанта кем только можно, били по лицу, расцарапали шею и в конце распылили перцовый баллон прямо в глаза», - рассказал источник Mash.

По его информации, прохожие помогли курсанту промыть глаза и отвезли его в больницу, а также вызвали полицию. Если ожоги окажутся слишком сильными, то пострадавшему грозит потеря зрения.

Сейчас нижегородские полицейские, по информации Mash, начали разыскивают причастных к нападению школьниц.

Ранее стало известно, что трое детей избили 10-летнюю школьницу в Мытищах. В результате драки девочке сломали нос. Драка произошла из-за того, что пострадавшая перестала общаться с подругой.

Драки Дети Полиция
31 марта 2024, 19:49
Бывшего вице-премьера Чувашии задержали по подозрению во взяточничестве
РИА «Новости»
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Правоохранители задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова по подозрению в получении взятки в Москве. Его отстранили от служебных обязанностей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, чиновник получил крупную сумму денег от застройщика. Сама компания принадлежит Чувашской Республике. Также под арест попал директор компании-застройщика. Официально эти данные подтверждены не были.

Глава Чувашии Олег Николаев накануне освободил от должности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Павла Данилова. Документ опубликовали на портале органов власти. Данилов также был министром строительства Чувашии с марта 2021 года по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно об аресте заместителя главы администрации Пскова, начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого. Его заподозрили в получении взятки автомобилем.

Задержания Аресты Чувашия

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