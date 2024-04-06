06 апреля 2024, 18:15

Угрожал всех убить. Мужчина разгромил «Бургер Кинг» в Подмосковье

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Неизвестный мужчина средних лет устроил погром в ресторане «Бургер Кинг» в поселке Октябрьский в Московской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Дебошир выбил стекла и сломал плазменную панель. На записи видно, как мужчина, забравшись на стойку у кассы, всеми силами пытается оторвать прикрученный к потолку экран и гневно пинает все, что стоит перед ним.

Причины, по которым злоумышленник устроил погром, пока неизвестны. Как сообщил источник «360», мужчина угрожал всех убить.

Сотрудники заведения вызвали полицию. Неугомонный посетитель оказывал сопротивление правоохранителям. Задержать мужчину помогли прохожие. Злоумышленника уже увезли в отделение полиции.

Ранее росгвардейцы задержали пьяного мужчину после погрома в ресторане Орехово-Зуева. Посетитель приставал к другим гостям ресторана и нецензурно ругался.

Видео Мужчины Полиция Рестораны
06 апреля 2024, 18:54
Отсидевший в СИЗО ученый получил извинения за обвинения в убийствах
РИА «Новости»
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Московская прокуратура официально извинилась перед ученом-гидрологом Александром Цветковым за незаконные обвинения в преступлении 20-летней давности. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Ошибаться не стыдно, стыдно не признавать ошибки и не извиняться», - написала она.

Цветкова обвинили в нескольких жестоких убийствах, совершенных в Москве и Подмосковье в 2002 году. Мужчина провел почти год в следственном изоляторе, но после его отпустили в связи с недоказанностью.

Исследователя задержали в аэропорту Домодедово из-за сходства с фотороботом преступника. Мужчину заключили под стражу, хотя его коллеги подтвердили, что во время совершения преступления тот был в экспедиции в Костромской и Вологодской областях.

В декабре 2023 года Цветкова освободили в зале суда. Обвиняемому назначили иную меру пресечения - запрет на выполнение определенных действий

Убийства Преступления Ученые СИЗО Россия Мужчины
06 апреля 2024, 17:53
МЧС сообщило об эвакуации 1121 жителя Орска
Пресс-служба МЧС
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Спасатели сосредоточили силы на сложных участках в Орске. Они продолжили эвакуацию жителей и вывезли из затопленных районов 1121 человека, в том числе 331 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 283 человека, указали в МЧС. В пресс-службе добавили, что из-за паводков подтопило более 2400 домов и более трех тысяч придомовых территорий.

«Спасатели МЧС России эвакуируют не только жителей, но и спасают животных», - добавили в ведомстве.

Для мониторинга специалисты применяют беспилотники, а для спасательных работ и перекачки воды используют различную технику, в том числе комплекс «Шквал».

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер прокомментировал обстановку в Орске. Он назвал ситуацию с подтоплением в старой части города сложной и объявил о планах создать дополнительные пункты временного размещения.

Спасатели МЧС РФ Россия Эвакуации Реки
06 апреля 2024, 16:58
Врач объяснил, что спасло жизнь Чибису после ножевого ранения
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Мурманского губернатора Андрея Чибиса удалось спасти после покушения благодаря оперативной госпитализации. Об этом заявил главный врач Апатитско-Кировской ЦРБ Юрий Ширяев, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Чибиса после нападения максимально быстро доставили в больницу и сразу же прооперировали.

«Операция длилась один час 15 минут. Ему спасло жизнь то, что его максимально быстро привезли и сразу же провели операцию», - подчеркнул Ширяев.

Главврач добавил, что операцию проводил заведующий хирургическим отделением больницы.

Ранее секретарь главы региона Лилия Сечкина выразила надежду, что состояние Чибиса в ближайшее время улучшится. Она отметила, что сейчас губернатор «не чувствует себя великолепно». Он находится в больнице, врачи пока не давали прогнозов о том, когда он поправится.

Больницы Врачи Андрей Чибис
06 апреля 2024, 16:53
Жители Орска отравились водопроводной водой
Пресс-служба МЧС
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В Орске за двое суток восемь человек попали в больницы с острыми кишечными инфекциями. Среди пациентов есть и дети, сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области.

В министерстве уточнили, что за 4 и 5 апреля медицинская помощь потребовалась 18 пациентам. Жалобы всех обратившихся к медикам одинаковые - рвота и жидкий стул. Причина кишечной инфекции также у всех одна - употребление воды из-под крана.

Лабораторное исследование биоматериалов заболевших и анализ воды показали наличие норовируса второго типа.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с медиками решили отключить воду в домах на этом участке для промывки и дезинфекции водопровода.

Все пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, ситуация в старой части Орска сложная. Он уточнил, что для жителей подтопленных домов приготовили временные пункты размещения со все необходимым.

Болезни Минздрав Роспотребнадзор

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