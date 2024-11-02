«Угрожал все взорвать». Целившийся в прохожих житель Сергиева Посада попал на видео

Вооруженный мужчина засветился недалеко от школы № 18.

«Дочка слышала угрозы, спряталась за машину в этот момент, очень испугалась. [Злоумышленник] угрожал все взорвать и перестрелять. Мужчина с женщиной шли и курили вейп, на них был направлен ствол», - уточнила собеседница 360.ru.

Днем 2 ноября в Сергиевом Посаде заметили мужчину с ружьем. Он ходил по городским улицам и целился в людей. На место прибыли правоохранители и задержали его.

Злоумышленника узнал один из очевидцев произошедшего. Он рассказал, что это его нелюдимый сосед.