Угрожал ключом от квартиры. Пьяный мужчина попытался взять в заложники жителей Москвы — СМИ

08 октября 2023, 20:36
РИА «Новости»
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В Москве пьяный безработный мужчина из Сыктывкара попытался взять в заложники посетителей почтового отделения. Он угрожал людям ключом от квартиры, сообщил Telegram-канал Shot.

Употребив большое количество спиртного, мужчина пошел на почту, чтобы отправить посылку на малую родину. Перед отделением оказалась длинная очередь, из-за чего мужчина начал вести себя агрессивно и давить на сотрудников, уточнили авторы статьи.

Когда посетители почты сделали Александру замечание, тот вышел из себя, начал кричать и угрожать, что собирается всех «взорвать». Несколько человек попытались уйти из здания, но мужчина начал махать длинным ключом от квартиры и не выпускал людей.

На место случившегося прибыли полицейские. При досмотре у сыктывкарца не нашли взрывчатых веществ. Его доставили в участок полиции.

Ранее в Москве задержали жителя Подмосковья, подозреваемого в поножовщине. Предположительно, нетрезвый злоумышленник ранил в живот незнакомого мужчину.

Россия Москва 2023
Задержанного за попытку отравления летчиков российских летчиков арестовали
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
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Доставившего выпускникам Армавирского военного авиационного училища вероятно отравленные торт и алкоголь курьера арестовали в Ставрополе на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, задержанным оказался 32-летний уроженец Мелитополя. В руки правоохранителей он попал в аэропорту Ставрополя, когда пытался улететь в Москву.

Накануне авторы Telegram-канала Fighterbomber сообщили о попытке отравления российских летчиков , которые отмечали 20-летие годовщины окончания учебы в Армавирском военном авиационном училище. Ядовитые торт и алкоголь им доставил неизвестный курьер, который не стал раскрывать имя заказчика.

Пилоты заблаговременно отказались от неизвестного угощения, а личность привезшего опасный подарок вычислили по камерам наблюдения.

Авторы Baza со ссылкой на участников встречи подчеркнули, что торт и алкоголь доставили еще до прихода гостей. При этом причастность курьера к попытке отравления пока не подтвердилась. Но оперативники уже начали искать организаторов неудавшейся диверсии.

Военные Россия
Уголовная ответственность грозит москвичу, отправившего оппонента в нокаут у кафе
23 октября 2023, 15:56
РИА «Новости»
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Рано утром около кафе на улице Маросейка в Москве 22-летний мужчина отправил своего оппонента в нокаут. Драчуну грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, оба мужчины находились в баре, потом они вышли на улицу, и один ударил другого в лицо. Оппонент рухнул на асфальт. Пострадавшего госпитализировали.

Дело находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов проверят все обстоятельства и причины произошедшего. Зачинщику драки грозит срок за причинение обидчику тяжкого вреда здоровью.

Ранее московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
Отрава с заокеанским душком. Запад подал украинцам идеи для нападений на россиян
23 октября 2023, 15:21
Телеканал «360»
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Российских летчиков попытались отравить, и только бдительность спасла их. После того как один из исполнителей признался, что был связан с украинской разведкой, стало понятно, что нападения киевского режима вышли на новый уровень. Жителям России придется постоянно быть особенно осторожными, особенно в преддверии новогодних праздников.

Свиные головы и суши от неизвестных Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц у себя в Telegram-канале отметил, что подобные «доставки» стали распространенной схемой работы противника в российском тылу. Достаточно вспомнить, как привозили свиные головы.

Одну такую в сентябре этого года обнаружил у своей квартиры военный эксперт и политолог Константин Сивков. Аналогичную «посылку» доставили на дом политологу Тимофею Сергейцеву. Однажды прислали муляж боевой гранаты. Кроме того, мужчинам постоянно названивали известные, не скупясь на угрозы.

Эксперт отметил, что у него нет ни малейшего сомнения: именно западные кураторы направляют украинские спецслужбы. Тем более что Украине сейчас нужны громкие победы, чтобы не ослабла помощь заокеанских партнеров на фоне неудачного «контрнаступа» и конфликта на Ближнем Востоке.

Краснодарские спецслужбы при помощи коллег из других регионов показали, что надежно защищают граждан России, подчеркнул Михайлов. По его мнению, теперь попытки отравлений военных станут реже, так как усилится бдительность: проверка продуктов, обслуживающего персонала и так далее.

Тем не менее россияне не застрахованы от подобных атак с украинской стороны. На юге России как нигде много смешанных браков с гражданами Украины, напомнил собеседник «360». Используя родственные связи, у ГУР есть варианты вербовки агентов как влияния, так и непосредственно исполнителей Коц рассказал, что недавно ему доставили суши, которые никто не заказывал. Дочь, растерявшись, приняла посылку, но открывать не стала. Военкор вызвал полицейских и передал им подозрительный пакет. Специалисты проводят экспертизу.

Скоро Новый год, и доставки с подарками будут сыпаться, как из мешка Деда Мороза, напомнил военкор. Поэтому важно помнить самим и обязательно предупредить родных и знакомых, а особенно родственников военнослужащих: опасно принимать любые подарки от курьеров, если вы точно не знаете, от кого они.

Действовали по указке Запада Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что, по его данным, попытка массового отравления выпускников АВВАКУЛ действительно была, хотя официально об этом пока никто не сообщал.

Попытка отравления летчиков провалилась Более 70 пилотов чуть не стали жертвами отравления. Двадцать первого октября военные собрались отметить 20-летие своего выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. К началу торжества курьер доставил подарок - торт с эмблемой училища и несколько ящиков виски.

Офицеры решили выяснить, кому они обязаны за столь щедрый подарок, но отправитель предпочел остаться неизвестным. Это насторожило военных, которые хоть и начали разрезать 20-килограмовый торт, приступить к дегустации десерта и напитков не успели. Было решено обратиться в полицию.

Благодаря камерам наблюдения удалось получить снимок курьера, который привез подарок. Его задержали в ставропольском аэропорту: 32-летний уроженец Мелитополя собирался улететь в Москву. Мужчина признался, что спиртное и торт отравлены. Однако до сих пор ни одно из официальных ведомств эту историю не подтвердило.

Возможно, после того как российские спецслужбы снизят вероятность использования ядов для массовых отравлений, Украина попытается применить иные способы устрашения, предположил военный эксперт.

«У кураторов много вариантов исполнений терактов на враждебных территориях, в этом нет никаких сомнений. Нужна бдительность и еще раз бдительность», - резюмировал Михайлов.

Разведка СБУ Россия Украина Краснодарский край
Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве
23 октября 2023, 13:57
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве

МВД РФ Преступления Москва 2023

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