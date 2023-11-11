Угроза взрыва газа в Москве помогла найти мумию пенсионера

Несколько дней назад жительница дома на Краснодонской улице при выходе из своей квартиры столкнулась на лестничной клетке с двумя мужчинами, которые тут же поспешили уйти. У женщины этот визит вызвал беспокойство, ведь ранее незнакомец интересовался у нее по телефону, кто живет в квартире по соседству.

После этого супруг москвички обратился в полицию. Приехавший на место участковый стал осматривать в квартиру, откуда, предположительно, вышли двое неизвестных. На диване он обнаружил останки 70-летнего мужчины, на кухне был включен газ.

Правоохранители установили личность хозяина квартиры, который оказался выходцем с Украины и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Также у мужчины была судимость. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в одной из квартир в Москве обнаружили труп пожилого мужчины , которого сын убил ради пенсии. Тело отца он прятал в шкафу.