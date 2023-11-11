11 ноября 2023, 19:26

Угроза взрыва газа в Москве помогла найти мумию пенсионера

Pixabay
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Визит незнакомцев в московскую квартиру и угроза взрыва газа помогли сотрудникам обнаружить мумию пенсионера, который умер более четырех лет назад. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Несколько дней назад жительница дома на Краснодонской улице при выходе из своей квартиры столкнулась на лестничной клетке с двумя мужчинами, которые тут же поспешили уйти. У женщины этот визит вызвал беспокойство, ведь ранее незнакомец интересовался у нее по телефону, кто живет в квартире по соседству.

После этого супруг москвички обратился в полицию. Приехавший на место участковый стал осматривать в квартиру, откуда, предположительно, вышли двое неизвестных. На диване он обнаружил останки 70-летнего мужчины, на кухне был включен газ.

Правоохранители установили личность хозяина квартиры, который оказался выходцем с Украины и состоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Также у мужчины была судимость. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в одной из квартир в Москве обнаружили труп пожилого мужчины , которого сын убил ради пенсии. Тело отца он прятал в шкафу.

Пенсионеры Взрывы Москва 2023
11 ноября 2023, 19:41
Побоище с участием полицейских в Ленске привело к служебной проверке
РИА «Новости»
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После драки, которую устроили сотрудники полиции в ресторане в Ленске, начали служебную проверку. О выяснении всех обстоятельств случившегося сообщили в ГУ МВД Якутии.

«В территориальный отдел полиции выехали сотрудники собственной безопасности и инспекции по работе с личным составом», - подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты намерены тщательно изучить все обстоятельства драки и дать принципиальную оценку действиям должностных лиц.

Побоище в ресторане «Лена» произошло 11 ноября. Там праздновали День полиции. Внезапно между врио начальника ОМВД по Ленскому району и главой ОЭБиПК этого отдела вспыхнул конфликт.

Ссора переросла в драку , сообщал ранее источник «360».

Глава ОЭБиПК несколько раз сильно ударил оппонента по лицу. Пострадавший получил настолько тяжелые травмы, что впал в кому. В настоящее время 40-летний подполковник находится в реанимации Ленской ЦРБ.

Драки МВД РФ
11 ноября 2023, 17:27
Подполковник полиции впал в кому после побоища в ресторане Ленска
РИА «Новости»
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Сотрудники местного ОВД в Ленске устроили побоище во время празднования Дня полиции в ресторане «Лена», сообщил источник «360». В результате врио начальника отдела, подполковник полиции попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в коме.

По его информации, капитан полиции ударил врио главы отдела по лицу. Пострадавшего доставили в реанимацию Ленской ЦРБ.

Официально данные о драке в региональном МВД пока не комментировали. Подтверждений со стороны СК о проверках по факту случившегося также пока не было.

Тяжелые травмы 40-летнему подполковнику нанес 30-летний капитан полиции, начальник ОЭБиПК ОМВД по Ленскому району, уточнил собеседник «360».


Драки Полиция
11 ноября 2023, 15:18
Самокатчик влетел в коляску с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Грудной ребенок пострадал из-за наезда электросамоката на юго-востоке Москвы, сообщил источник «360». По предварительным данным, лихач влетел в коляску с младенцем на детской площадке.

ЧП произошло во дворе одного из домов на Рождественской улице, уточнил собеседник «360». Все обстоятельства происшествия и состояние ребенка уточняются.

Дети ДТП Москва 2023
11 ноября 2023, 15:03
Момент подрыва ж/д путей в Рязани попал на видео камеры домофона
Телеканал «360»
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Камера домофона одного из домов Рязани зафиксировала момент подрыва железнодорожного полотна, ставшего причиной схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Громкий звук, похожий на взрыв, был слышен возле дома 11 ноября около 07:08. Тут же у припаркованных во дворе машин сработала сигнализация.

В пресс-службе МЖД ранее заявили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Машинист грузового поезда и его помощник при сходе вагонов не пострадали. В компании также отметили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Угрозы экологии нет, указывали представители МЖД.

По информации Mash, после происшествия в Рязани ввели план «Перехват». Источник Telegram-канала пояснил, что правоохранители занимаются поиском людей, которые могут быть причастны к организации аварии.

Последствия ЧП устраняют более 250 железнодорожников. Для этого задействовали три восстановительных поезда.

Поезда

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