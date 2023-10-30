Уголовные дела возбудили после протеста в аэропорту Дагестана

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«Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому», - сказал Меликов.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Росавиация заявила, что после проникновения на территорию посторонних людей прекратила прием и отправку самолетов из аэропорта Махачкалы.

Медицинская помощь после беспорядков потребовалась как гражданским, так и полицейским.

Пострадали более 20 человек , некоторые из них попали в больницу в тяжелом состоянии.

Меликов жестко осудил протесты в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что беспорядки являются грубым нарушением закона, и заверил, что ситуации дадут оценку правоохранительные органы.