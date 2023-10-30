Уголовные дела возбудили после протеста в аэропорту Дагестана
Уголовные дела возбудили в Дагестане после акции протеста в аэропорту Махачкалы. Как сообщил глава региона Сергей Меликов, факты правонарушений зафиксировали камеры наблюдения, написал ТАСС.
«Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий, и все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому», - сказал Меликов.
Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Росавиация заявила, что после проникновения на территорию посторонних людей прекратила прием и отправку самолетов из аэропорта Махачкалы.
Медицинская помощь после беспорядков потребовалась как гражданским, так и полицейским.
Пострадали более 20 человек , некоторые из них попали в больницу в тяжелом состоянии.
Меликов жестко осудил протесты в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что беспорядки являются грубым нарушением закона, и заверил, что ситуации дадут оценку правоохранительные органы.