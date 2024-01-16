Уголовное дело завели против банды избивавших белгородцев подростков

Читайте нас в:

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили публикации, на которых запечатлено, как группа молодых людей избивает жителей Белгорода. Подозреваемые снимали все происходящее на видео и выкладывали в Сеть.

Полицейские установили личность 17-летнего местного жителя, являющегося уроженцем Азербайджана, причастного к нападениям. Также проводятся розыскные мероприятия остальных лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Расследование ведется по факту совершения преступлений, предусмотренного статьей УК РФ «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Сочи задержали мужчину, которого подозревают в нападении на пенсионерку, писала «Газета.ru». Неизвестный ударил пожилую женщину ножом.