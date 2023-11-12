Уголовное дело завели после суицида двух подростков в Томске
Прокуратура Томской области начала проверку после суицида двух учащихся одного из техникумов Томска. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Информации об этом появилась на сайте областной прокуратуры.
По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, 15-летнее девушка и 16-летний юноша совершили парное самоубийство. Последние минуты своей жизни подростки сняли на камеру телефона.
На место происшествия выезжали прокурор Томска Дмитрий Патлаев и исполняющий обязанности прокурора Советского района города Александр Давыденко. Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.
В октябре трех молодых людей признали виновными в доведении до самоубийства 19-летнего студента в Екатеринбурге. Юноша и две девушки долгое время унижали и мучили свою жертву: угрожали, прижигали руки сигаретами, устроили в его квартире поджог. Мучители заставили молодого человека оформить на себя микрокредиты. После этого студент совершил самоубийство на их глазах. Обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от девяти до 11 с половиной лет.