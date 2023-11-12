Уголовное дело завели после суицида двух подростков в Томске

Москвичи помогли задержать агрессивного безбилетника в метрополитене

Следователи возбудили уголовное дело против уроженца Средней Азии, который применил насилие в отношении сотрудника Московского метрополитена. Задержать нарушителя помогли прохожие. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По информации ведомства, в пятницу, 10 ноября, в столичном метро сотрудник подземки попытался остановить безбилетного пассажира, но тот в ответ применил насилие. В итоге безбилетника задержали прохожие.

«Следователями ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», - уточнили в СК.

В конце октября безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Жулебино» в Москве. Молодой человек не хотел оплачивать проезд и попытался «пристроиться» за другим пассажиром. Но проскочить не удалось - стеклянные створки уже закрывались. В результате против него возбудили уголовное дело о вандализме.