Уголовное дело завели после избиения спортивного комментатора Скворцова

По данным представителя регионального надзорного ведомства, дело возбудили по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчину доставили в одну из больниц Новосибирска в ночь на 9 февраля. По предварительным данным, Скворцова могли жестоко избить в одном из местных заведений, где он отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент он вступился за знакомого, после чего начался конфликт с другой компанией.

Сейчас 49-летний спортивный комментатор находится в сознании, однако не может вспомнить, что именно с ним произошло. Супруга Скворцова сообщила, что у него подтвердили черепно-мозговую травму.