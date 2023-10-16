Уголовное дело завели после гибели туристов в ДТП с автобусом в Приморье

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«По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

Речь идет о статьях о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи сейчас опрашивают очевидцев происшествия. Также в скором времени пройдут судебные экспертизы, в частности автотехническая.

Ранее стало известно, что ехавший из Китая в Уссурийск автобус с туристами попал в аварию в Ханском районе Приморского края. Водитель в какой-то момент потерял управление, и транспортное средство съехало в кювет. СК уточнил, что 20 человек пострадали.

Ранее «360» публиковал кадры с места аварии. Сейчас там работает полиция, МЧС, скорая помощь, пожарные.