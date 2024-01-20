Уголовное дело возбудят после нападения студентов из Египта на пермяка

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин дал указание доложить об установленных обстоятельствах по делу.

По данным регионального МВД, двое иностранцев напали на 51-летнего мужчину рядом с одним из торговых центров. Пьяные египтяне решили отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты.

Они несколько раз ударили пострадавшего бутылкой по голове и телу, а потом убежали с его рюкзаком, в котором лежала техника. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Нападавших оперативно задержали и арестовали.

В Чехове мигранты избили участника спецоперации. Драка между бойцом и иностранцами произошла в кафе «Вояж». Следователи возбудили уголовное дело.