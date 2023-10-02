Уголовное дело возбудили в Ярославле после публикации видео с жестоким убийством котят

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На видео сняли смерть трех котят. Человек протащил животных через измельчитель, параллельно придавливая их тела ногой.

«Поводом к возбуждению уголовного дела стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о жестоком обращении с котятами», - сказано в сообщении прокуратуры области.

В публикации отметили, что ход и результаты разбирательства стоят на контроле у ведомства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о жестком обращении с животными, совершенным с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ. За подобное преступление грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее жителя Кемерова задержали по подозрению в жестоком обращении с животными. Мужчина ссорился с супругой и стал выкидывать вещи из квартиры из окна третьего этажа. Во время этого он выбросил оттуда живущего у пары лабрадора. Питомец выжил, но получил переломы задних лап и таза. В отношении кемеровца возбудили уголовное дело.