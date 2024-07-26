Уголовное дело возбудили в ЯНАО после гибели рабочего на месторождении
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По данным следствия, 26 июля около трех часов ночи правоохранители получили сообщение о ЧП на месторождении Пуровского района. В результате погиб один рабочий, несколько человек получили травмы.
«На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа», - сообщили в СК.
Следователи выполнят комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Прокуратура ЯНАО сообщила о взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранительных органов.
В 2023 году взрыв произошел на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате пострадали четыре человека. Рабочие получили ожоги.