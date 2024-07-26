26 июля 2024, 08:26

Уголовное дело возбудили в ЯНАО после гибели рабочего на месторождении

Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 26 июля около трех часов ночи правоохранители получили сообщение о ЧП на месторождении Пуровского района. В результате погиб один рабочий, несколько человек получили травмы.

«На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа», - сообщили в СК.

Следователи выполнят комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Прокуратура ЯНАО сообщила о взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранительных органов.

В 2023 году взрыв произошел на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. В результате пострадали четыре человека. Рабочие получили ожоги.

Уголовное дело Взрывы
26 июля 2024, 08:54
Восемь человек пострадали при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
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Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства региона.

«Четверо госпитализированы: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии», - сказала собеседница агентства.

Еще четверых пациентов отправили лечиться амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Взрыв прогремел на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе. Один рабочий погиб. Следователи возбудили уголовное дело статье «Нарушение требований промышленной безопасности». На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранителей.

Год назад ЧП произошло на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Серьезные травмы получили четыре человека : у пострадавших диагностировали до 70% ожога тела, все они были в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Газ Взрывы Рабочие места Работа
26 июля 2024, 08:14
Рабочий погиб при взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении
Пресс-служба МЧС
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На Восточно-Уренгойском месторождении произошел взрыв и пострадали рабочие. Началась проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«По предварительным данным, 26 июля на месторождении произошел хлопок. Пострадавшим рабочим оказывается медицинская помощь», - заявило надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия, чтобы координировать работу правоохранителей. Началась проверка соблюдения федерального законодательства.

Взрыв случился на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе, сообщил Следком ЯНАО. Один человек погиб, несколько получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть граждан».

На нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2023 году произошел взрыв с четырьмя пострадавшими. Рабочие получили сильные ожоги.

Шахты Уголовное дело Газ Взрывы
26 июля 2024, 06:43
Закрытое на ремонт здание загорелось в Санкт-Петербурге
Пресс-служба МЧС
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В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелось трехэтажное здание, закрытое на ремонт. Никто не пострадал. Кадры с места пожара показало МЧС России.

Огонь заметили ночью в капитально ремонтируемом здании в Советском переулке, 2. Вызов в экстренные службы поступил в 03:41.

К утру площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. К тушению привлекли около 40 человек и 10 единиц техники. Пресс-служба МЧС сообщила, что информация о пострадавших не поступала.

В приморском городе Артем 25 июля загорелась палата интенсивной терапии в отделении реанимации местной больницы. Медики успели вывезти пациентов в другие помещения. Огонь потушили на площади 10 квадратных метров, последствия пожара сняли на видео. Прокуратура устроила проверку соблюдения норм пожарной безопасности.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Ремонтные работы
26 июля 2024, 02:33
Стало известно, что произошло с пропавшей школьницей в Омске
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В Омске нашли труп 15-летней девочки, которая пропала в парке Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьница прилетела в Омск вместе с семьей, гости поселились в местном отеле «Ника». Вылететь из города они должны были 22 июля, но в этот день девочка ушла гулять парк и не вернулась.

В поисках несовершеннолетней помогли обученные собаки. Они взяли след школьницы, который вел к реке Иртыш. Также в поисковой операции использовали беспилотники.

«В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она скорее всего утонула», - заявил собеседник агентства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее труп 13-летнего мальчика нашли на Балтийском бульваре в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, он утонул, когда отправился с друзьями на пляж.

Уголовное дело Дети Собаки Парки Реки

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