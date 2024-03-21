Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после массовой аварии с 5 машинами

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Авария, в которой столкнулись автомобили марок Volkswagen, Lexus, Mitsubishi, Jeep и Mercedes, произошла на пересечении 1-го Муринского проспекта и Большого Сампсониевского проспекта. Два человека получили травмы и попали в реанимацию.

Уголовное дело возбудили на основании части 2 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Основным виновником происшедшего полиция назвала водителя Jeep, который после аварии покинул место происшествия. В настоящее время правоохранительные органы проводят розыскные мероприятия, направленные на его задержание.

Велосипедист погиб в Петербурге из-за неосторожно открывшейся двери Mercedes. Мужчину отбросило на проезжую часть прямо под колеса.