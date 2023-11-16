Уголовное дело возбудили в Приморье после опрокидывания школьного автобуса

Школьный автобус опрокинулся на трассе Хабаровск - Владивосток - Тавричанка в Надеждинском районе. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. По уточненным данным, в машине на момент аварии находились 15 детей и сопровождающий. Пострадали восемь детей. Шестерых из них доставили в больницу , двоих решили отправить на амбулаторное лечение.

Прокуратура Приморского края опубликовала видео с места ДТП.

Ранее в результате аварии с участием школьного автобуса в Башкирии травмы получили семь человек. ДТП произошло в Нефтекамске, пострадали три ребенка и четыре взрослых.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователи СК провели осмотр места происшествия, в настоящее время допрашиваются свидетели», - отметили в пресс-службе ведомства.