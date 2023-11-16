16 ноября 2023, 09:37

Уголовное дело возбудили в Приморье после опрокидывания школьного автобуса

Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии в Приморском крае, где перевернулся школьный автобус с детьми. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

Школьный автобус опрокинулся на трассе Хабаровск - Владивосток - Тавричанка в Надеждинском районе. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. По уточненным данным, в машине на момент аварии находились 15 детей и сопровождающий. Пострадали восемь детей. Шестерых из них доставили в больницу , двоих решили отправить на амбулаторное лечение.

Прокуратура Приморского края опубликовала видео с места ДТП.

Ранее в результате аварии с участием школьного автобуса в Башкирии травмы получили семь человек. ДТП произошло в Нефтекамске, пострадали три ребенка и четыре взрослых.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следователи СК провели осмотр места происшествия, в настоящее время допрашиваются свидетели», - отметили в пресс-службе ведомства.

ДТП Приморье Школьники Следственный комитет России
16 ноября 2023, 08:49
Троих детей из перевернувшегося в Приморье автобуса отправили на амбулаторное лечение
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После ДТП с перевернувшимся школьным автобусом в Приморском крае одного ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, еще троих отправили на амбулаторное лечение. Об этом рассказал заместитель главврача Владивостокской клинической больницы № 2 по хирургии Константин Швед. Его слова привел ТАСС.

«После обследования трое были отправлены на амбулаторное лечение, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами конечностей», - заявил замглавврача.

Всего травмы получили восемь детей, водитель оказался цел. По словам Шведа, в медучреждение для обследования доставят еще четверых школьников.

Утром 16 ноября водитель школьного автобуса не справился с управлением на скользкой дороге, и машина опрокинулась в кювет. Всего в автобусе было 14 детей. Прокуратура Надеждинского района организовала проверку по факту ДТП.

Ранее три школьницы и четверо взрослых пострадали в аварии со школьным автобусом в Нефтекамске. Автобус с 10 детьми столкнулся с автомобилем Lada Largus из-за того, что водитель легковушки выехал на «встречку». Медики осматривали школьников на месте.

Дети ДТП Школьники
16 ноября 2023, 07:23
Перевернувшийся из-за гололедицы школьный автобус в Приморье попал на видео
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В Надеждинском районе на трассе Хабаровск — Владивосток — Тавричанка перевернулся школьный автобус. Прокуратура Приморского края показала место ДТП и сообщила о проведении проверки. Стало известно, что в автобусе было 14 детей.

В Надеждинском районе на трассе Хабаровск - Владивосток - Тавричанка перевернулся школьный автобус.

Прокуратура Приморского края показала место ДТП и сообщила о проведении проверки. Стало известно, что в автобусе было 14 детей.

Водитель ехал по маршруту Вольно-Надеждинское - Ключевое - поселок Рыбачий - Школа № 1. По версии следствия, на четвертом километре трассы он не справился с управлением. Автобус опрокинулся в кювет и перевернулся. Пострадали восемь детей.

Водитель уцелел.

Прокуратура начала проверку. Она оценит исполнение требований законодательства при организации перевозки детей, а также качество содержания дорожного полотна и исполнение контрактов в этой сфере - как отметила пресс-служба надзорного ведомства, на трассе гололедица.

Шестерым пострадавшим детям потребовалась госпитализация. По данным регионального Минздрава, их отправили во Владивостокскую клиническую больницу № 2.

Прокуратура РФ ДТП Приморье Видео
16 ноября 2023, 06:05
Восемь детей получили ранения в аварии со школьным автобусом в Приморье
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Восемь детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Приморском крае. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу № 2», - сказал собеседник агентства.

В материале отметили, что двух пассажиров медики отправили на амбулаторное лечение. Как сообщили в социальных сетях, автобус с детьми перевернулся в Надеждинске после разворота на скользкой дороге. В итоге машина улетела в кювет.

Ранее, 15 ноября, четыре человека пострадали в аварии в Нижегородской области. Один из них - ребенок. По неуточненным данным, пьяный водитель ВАЗ въехал в машину Lada, не выдержав дистанцию. По факту случившегося проводят проверку.

За день до этого женщину с ребенком в коляске сбили в Москве. Как сообщил источник «360», происшествие случилось рядом с домом № 24 на улице Маршака.

Дети ДТП Приморье Автобусы
16 ноября 2023, 00:30
Голую женщину с пеной у рта поймали возле самарской гимназии
unsplash.com
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Жители Самары сообщили в полицию и скорую помощь о странной голой женщине в районе гимназии «Альтернатива». Она бегала и ломилась в машины, школу и гаражи, сообщил портал 63.ru.

Необычную ситуацию наблюдали на улице Лукачева. Горожанка кричала, чтобы люди убегали. В полиции подтвердили эту информацию.

«У нее на губах была пена», - рассказал один из очевидцев.

Правоохранители сообщили, что голую женщину забрали в больницу на машине скорой помощи.

Похожий случай произошел в октябре в Екатеринбурге. Обнаженная женщина каталась по проезжей части. Незнакомка возникла на дороге неожиданно. Автомобилисты пытались помочь женщине и вызвали полицию. Из-за неадекватного поведения девушку оставили в психиатрическую больницу.

До этого голая женщина станцевала на крыше пассажирского автобуса в Кирове. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.

Скорая помощь Россия Полиция

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