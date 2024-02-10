Уголовное дело возбудили в Петербурге после обнаружения взрывчатки на заводе

Сообщение о бесхозном предмете поступило 9 февраля. Промзона, где нашли объект, располагается на дороге в Петро-Славянку.

«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и всех причастных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Северной столице предотвратили теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами мощной взрывчатки.

До этого неизвестный заявил, что собирается взорвать завод в Москве , где останавливался журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон. Злоумышленник сообщил силовикам, что в гостинце лежат 50 килограммов тротила. Однако взрывчатку в здании не нашли.