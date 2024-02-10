Уголовное дело возбудили в Петербурге после обнаружения взрывчатки на заводе
Петербургская полиция возбудила уголовное дело после обнаружения на территории завода бесхозного предмета. Экспертиза подтвердила, что там была взрывчатка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.
Сообщение о бесхозном предмете поступило 9 февраля. Промзона, где нашли объект, располагается на дороге в Петро-Славянку.
«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», - отметили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и всех причастных.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Северной столице предотвратили теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами мощной взрывчатки.
До этого неизвестный заявил, что собирается взорвать завод в Москве , где останавливался журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон. Злоумышленник сообщил силовикам, что в гостинце лежат 50 килограммов тротила. Однако взрывчатку в здании не нашли.