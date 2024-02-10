10 февраля 2024, 18:11

Уголовное дело возбудили в Петербурге после обнаружения взрывчатки на заводе

РИА «Новости»
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Петербургская полиция возбудила уголовное дело после обнаружения на территории завода бесхозного предмета. Экспертиза подтвердила, что там была взрывчатка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Сообщение о бесхозном предмете поступило 9 февраля. Промзона, где нашли объект, располагается на дороге в Петро-Славянку.

«Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия, боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия. Правоохранители установят обстоятельства случившегося и всех причастных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Северной столице предотвратили теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами мощной взрывчатки.

До этого неизвестный заявил, что собирается взорвать завод в Москве , где останавливался журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон. Злоумышленник сообщил силовикам, что в гостинце лежат 50 килограммов тротила. Однако взрывчатку в здании не нашли.

Санкт-Петербург Уголовное дело Заводы Полиция
10 февраля 2024, 18:25
Потолок рухнул на школьника на уроке в Адыгее
Pxhere
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Потолок обрушился во время урока в школе № 25 адыгейского поселка Энем. Один ученик пострадал, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«В ходе обрушения травму получил один ребенок, ему потребовалась медицинская помощь», - передали в ведомстве.

Следком организовал проверку по факту происшествия. Специалисты установят все обстоятельства случившегося, в том числе оценят действия работников школы.

Ранее в спортивном зале екатеринбургской школы прорвало трубу с кипятком. Детям пришлось выбегать на улицу в мокрых куртках и обуви. Из-за коммунальной аварии в учебном заведении отключили электричество. Учеников отправили домой, а занятия во вторую смену в этот день отменили.

Дети Школы Электричество Россия Школьники Коммунальные аварии
10 февраля 2024, 14:36
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае
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Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Республике Алтай. Об этом сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

В эпицентре интенсивность подземных толчков достигла 6,4, добавили исследователи. Землетрясение произошло в горной местности. О пострадавших и разрушениях в результате катаклизма не сообщалось.

По данным сейсмологической опытно-методическая экспедиции МЧС Казахстана, подземные толчки магнитудой 2 балла ощущались на территории города Риддера.

В начале февраля землетрясение магнитудой 5,1 произошло в американском штате Оклахома. Эпицентр катаклизма залегал на глубине шести километров.

В конце января сильное землетрясение зафиксировали в Казахстане. Самые мощные толчки почувствовали жители Алма-Аты. Многие начали прыгать из окон с верхних этажей, одного пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Всего ранения в результате ЧП получили 44 человека, в том числе 10 детей.

Природа Землетрясения
10 февраля 2024, 14:17
Прилетевший из Баку мужчина умер в аэропорту Шереметьево
РИА «Новости»
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В аэропорту Шереметьево скончался пассажир, прилетевший из Баку. Причиной смерти оказался оторвавшийся тромб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, борт SU1857, следовавший из столицы Азербайджана, приземлился в Москве 6 февраля. Во время посадки один из пассажиров начал задыхаться и потерял сознание.

Прибывшим на стоянку № 178 терминала В медикам оставалось лишь констатировать смерть. Врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Предположительно, когда самолет заходил на посадку, резкий скачок давления спровоцировал отрыв тромба.

В декабре экипажу самолета, летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, пришлось экстренно посадить борт в Перми из-за резкого ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Однако спасти ее не удалось, сразу же после посадки женщина умерла.

Аэропорт Шереметьево Москва
10 февраля 2024, 13:07
Мумию пропавшего полтора месяца назад мужчины нашли в подсобке Мариинской больницы
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В подсобном помещении Мариинской больницы в Санкт-Петербурге нашли высохшее тело 41-летнего уроженца Тувы Айдыса Ч., которого полтора месяца искали родные и волонтеры. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По данным издания, мужчине стало плохо в середине декабря, и его на машине скорой помощи доставили в нефрологическое отделение больницы, где оставили на ночь. После этого мужчина пропал. Сотрудники медучреждения считали, что он сбежал, а сестра предположила, что его выписали за нарушение правил содержания. Родные обратились в полицию и к волонтерам, но поиски не увенчались успехом. Наконец 31 января тело нашел персонал больницы.

Родственники утверждают, что в заключении патологоанатома нет ни даты, ни точной причины смерти. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил СК России разобраться в обстоятельствах странной гибели мужчины.

В Мариинской больнице журналистам заявили, что Айдыса доставили избитым и пьяным, а на следующий день он якобы сам покинул больницу, не предупредив медиков и тем самым нарушив федеральный закон, обязывающий пациентов соблюдать режим лечения. Администрация медучреждения расценила действия мужчины как отказ от медпомощи и официально выписала его 17 декабря. Как он снова оказался на территории больницы, персонал не представляет.

Около недели назад в Ленинградской области нашли тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Следователи начли доследственную проверку.

Санкт-Петербург Больницы Мужчины

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