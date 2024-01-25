25 января 2024, 15:18

Уголовное дело возбудили в Оренбургской области из-за обрушения на насосной станции

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на насосной станции в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

На месте ЧП в Новотроицке работает следственно-оперативная группа, криминалисты проводят детальный осмотр. Специалисты установят точное количество пострадавших и обстоятельства случившегося.

«Следственными органами СК России по Оренбургской области по факту обрушения стен и кровли насосной станции в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сообщили в ведомстве.

По данным СК, днем 25 января в здании насосной станции, где проходили ремонтные работы, произошел хлопок. В результате обрушились две стены и кровля. Сотрудники МЧС разбирают завалы.

Из-за ЧП в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители не останутся без водоснабжения после случившегося, отметил глава города Денис Меньшиков.

Уголовное дело Обрушения Россия
25 января 2024, 16:13
Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы
Global Look Press
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В квартире на Зеленоградской улице в Москве обнаружили тела двух мужчин. Об организации доследственной проверки сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 25 января в квартире жилого дома на севере Москвы нашли тела двух мужчин без видимых телесных повреждений.

«В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

Другие подробности происшествия не уточняются. Причины произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в другой квартире на севере Москвы обнаружили трупы трех мужчин. На их телах также не обнаружили видимых телесных повреждений.

Следственный комитет России Москва
25 января 2024, 16:08
Частный дом загорелся в Солнечногорске, никто не пострадал
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Пожар вспыхнул в одноэтажном частном доме в Солнечногорске. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Уточняется, что огонь охватил здание в деревне Дурыкино.

«Там площадь 70 квадратных метров. Данные по пострадавшим не поступали», - добавили в ведомстве.

Telegram-канал «Подслушано в Солнечногорске» опубликовал кадры с места случившегося. На ролике видно, как в доме полыхает пожар, а в небо поднимается черный столб дыма.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на улице Правды в Москве. В результате заживо сгорела пенсионерка. Причиной пожара стало китайское электрическое одеяло.

В Мытищах 15 января загорелся склад автозапчастей. Спасатели ликвидировали открытое горение на 600 квадратных метрах. Быстрому распространению огня поспособствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спасатели Пожары Солнечногорск МЧС РФ
25 января 2024, 15:51
Движение поездов приостановили на участке Чисмена — Волоколамск после схода состава с рельсов
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Движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск временно приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Днем 25 января на станции Волоколамск с рельсов сошел хозяйственный поезд. В результате никто не пострадал, угрозы экологии нет. На место ЧП направили восстановительные составы станций Подмосковная и Ржев.

«На период восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск. В связи с этим прогнозируется задержка нескольких пригородных поездов дальних маршрутов в обе стороны», - предупредили в МЖД.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Специалисты принимают меры для восстановления движения в штатном режиме. Причины случившегося устанавливаются. Действия по ликвидации последствий схода координирует специальный штаб.

Ранее движение поездов МЦК приостановили между станциями «Деловой центр» и «Лужники». Составы перестали курсировать по техническим причинам.

Поезда Волоколамск
25 января 2024, 14:40
ВСУ могли сбить самолет Ил-76 из американского ЗРК
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Самолет Ил-76 в Белгородской области сбили из переданного Украине американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило издание France Info, сославшись на «французский военный источник».

«По данным французского военного источника, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии», - говорится в публикации.

Военно-транспортный самолет, перевозивший пленных бойцов ВСУ днем 24 января, рухнул в поле. В результате крушения погибли и все 65 пленных, и трое сопровождающих, и весь экипаж из шести человек. Украинские СМИ сразу признали, что самолет сбили ВСУ, но позже, когда стало известно, кто находился на борту, удалили сообщения и принялись выдвигать другие версии.

СБУ возбудила уголовное дело по статье о «нарушении законов и обычаев войны», одним из пунктов которой является «жестокое обращение с военнопленными».

Самолет Ил-76 в Белгородской области сбили из переданного Украине американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщило издание France Info , сославшись на «французский военный источник».

США Авиакатастрофы Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

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