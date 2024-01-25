Уголовное дело возбудили в Оренбургской области из-за обрушения на насосной станции

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На месте ЧП в Новотроицке работает следственно-оперативная группа, криминалисты проводят детальный осмотр. Специалисты установят точное количество пострадавших и обстоятельства случившегося.

«Следственными органами СК России по Оренбургской области по факту обрушения стен и кровли насосной станции в городе Новотроицке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сообщили в ведомстве.

По данным СК, днем 25 января в здании насосной станции, где проходили ремонтные работы, произошел хлопок. В результате обрушились две стены и кровля. Сотрудники МЧС разбирают завалы.

Из-за ЧП в Новотроицке объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные жители не останутся без водоснабжения после случившегося, отметил глава города Денис Меньшиков.