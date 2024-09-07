Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке

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В результате крупного пожара на территории наземной многоярусной парковки в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа погибли как минимум два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

После получения сообщения о ЧП пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место и установили, что в наземном паркинге происходит конструктивных элементов парковки и горение легковых автомобилей.

Пожар удалось локализовать на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, более подробная информация о ЧП выясняется.

«К сожалению, два человека погибли. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. На видео можно заметить, как в небо поднялся густой черный смог.