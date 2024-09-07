07 сентября 2024, 14:26

Уголовное дело возбудили в Одинцове из-за смертельного пожара на парковке

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В Одинцове возбудили уголовное дело по факту пожара на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

На место происшествия направили группу опытных следователей и криминалистов, которые осмотрят сгоревшую парковку. Специалисты установят все обстоятельства и причины случившегося.

По данным СК, огонь охватил помещение при ремонтных работах. Количество жертв и пострадавших уточняется.

В МЧС Подмосковья сообщили минимум о двух погибших при пожаре. Огонь локализовали на площади 713 «квадратов». Открытое горение ликвидировали.

Уголовное дело Пожары
07 сентября 2024, 13:36
Два человека погибли на крупном пожаре в Одинцове
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В результате крупного пожара на территории наземной многоярусной парковки в дачном поселке Лесной Городок Одинцовского округа погибли как минимум два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

После получения сообщения о ЧП пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место и установили, что в наземном паркинге происходит конструктивных элементов парковки и горение легковых автомобилей.

Пожар удалось локализовать на площади 713 квадратных метров. В настоящий момент ликвидировано открытое горение, более подробная информация о ЧП выясняется.

«К сожалению, два человека погибли. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», - добавили в МЧС.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места происшествия. На видео можно заметить, как в небо поднялся густой черный смог.

Одинцово Пожары МЧС РФ
06 сентября 2024, 23:17
Полиция прояснила ситуацию с забаррикадировавшимся мужчиной в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на проспекте Королева полицейским совместно со спасателями пришлось извлекать из квартиры подозреваемого в нападении с ножом. Пресс-служба МВД пояснила 360.ru, что конфликт произошел между собутыльниками.

«В одной из квартир дома 43 по проспекту Королева произошел конфликт между двумя мужчинами на почве совместного распития спиртных напитков. Одному из участников застолья потребовалась медпомощь, он госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

Собутыльник пострадавшего забаррикадировался в квартире , к делу привлекли спасателей МЧС. Местные жители сняли кадры работы силовиков.

В полиции сообщили, что мужчину извлекли из квартиры и доставили в отделение, проводится разбирательство.

Санкт-Петербург Мужчины Полиция Квартиры
06 сентября 2024, 20:43
Пожар разгорелся в Алабушеве
Телеканал «360»
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Сильный пожар разгорелся в селе Алабушево городского округа Солнечногорск. Очевидцы сообщили 360.ru, что столб дыма виден около железной дороги.


По сообщениям местных жителей, пожар разгорелся в районе стройки около железной дороги. Источник 360.ru предположил, что горит что-то у строителей РЖД.

На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что пожар начинался с небольшого очага горения в районе, где проходят строительные работы. Официальной информации пока не поступало.

До 8 сентября в Подмосковье объявили четвертый класс пожароопасности. За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара - в Богородском округе, Дмитрове и Егорьевске. В ближайшие дни погода ожидается безоблачная и без осадков.

Пожары Солнечногорск
06 сентября 2024, 17:23
«Людей откинуло». Пассажир электрички рассказал о столкновении с грузовиком в Петербурге
Телеканал «360»
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В Северной столице в депо около станции Броневая электричка Гатчина — Петербург протаранила грузовую машину. Пассажир поезда рассказал 360.ru подробности аварии.

«Я был во втором вагоне, вдруг резкий удар, людей откинуло метра на три-четыре», - отметил он.

Молодой человек уточнил, что после столкновения в вагон посыпался песок. Электричка резко затормозила, все затряслось.

«Люди начинали паниковать. Кто-то пытался всех успокоить, а кто-то - рыдал. Обычная паника стандартная», - сказал пассажир.

Он добавил, что поезд остановился, в вагон зашли сотрудники службы депо, чтобы узнать, все ли в порядке с людьми. Минут через пять-шесть всех пассажиров выпустили из поезда и вывели с территории.

В пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России сообщили о начатой доследственной проверке после ДТП. Правоохранители установят все причины и обстоятельства аварии. О пострадавших информации не поступало.

Санкт-Петербург

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