Уголовное дело возбудили в Москве после отравления более чем 10 человек
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Москве после более чем 10 человек попали в больницы с подозрением на ботулизм. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СК.
Следователи установят обстоятельства отравления людей.
«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек», - отметили в ведомстве.
Люди заказывали продукты через службы доставки. В компаниях организовали обыски. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.
После госпитализации людей с признаками ботулизма в Москве приостановили продажу некоторых продуктов. В столичном депздраве сообщали, что в столице нет массового заражения инфекцией.