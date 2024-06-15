Уголовное дело возбудили в Москве после отравления более чем 10 человек

Следователи установят обстоятельства отравления людей.

«По данным следствия, в период с 14 по 15 июня 2024 года в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек», - отметили в ведомстве.

Люди заказывали продукты через службы доставки. В компаниях организовали обыски. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора изучают документы организаций, которые производили и поставляли товары.

После госпитализации людей с признаками ботулизма в Москве приостановили продажу некоторых продуктов. В столичном депздраве сообщали, что в столице нет массового заражения инфекцией.