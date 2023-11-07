Уголовное дело возбудили в Москве после нападения на кондуктора

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По данным следствия, уроженца Узбекистана остановил сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд, когда тот ехал в общественном транспорте.

Между ними завязался конфликт. В ходе выяснений приезжий несколько раз ударил своего оппонента и скрылся с места происшествия.

Следователи столичного СК выяснят обстоятельства произошедшего. Им также предстоит отыскать причастного к совершению правонарушения.

Ранее уголовное дело возбудили после угроз мигрантов в адрес полицейского в Москве. Группа иностранцев стояла около станции метро «Люблино» в Москве и угрожала сотруднику полиции расправой.