Уголовное дело возбудили в Москве после нападения на кондуктора
Уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти возбудили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным следствия, уроженца Узбекистана остановил сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» за безбилетный проезд, когда тот ехал в общественном транспорте.
Между ними завязался конфликт. В ходе выяснений приезжий несколько раз ударил своего оппонента и скрылся с места происшествия.
Следователи столичного СК выяснят обстоятельства произошедшего. Им также предстоит отыскать причастного к совершению правонарушения.
Ранее уголовное дело возбудили после угроз мигрантов в адрес полицейского в Москве. Группа иностранцев стояла около станции метро «Люблино» в Москве и угрожала сотруднику полиции расправой.