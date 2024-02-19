Уголовное дело возбудили в Москве из-за повреждения мемориальных табличек

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По данным правоохранителей, группа лиц повредила мемориальные таблички в одном из парков ТиНАО. Следственная группа начала анализировать данные с камер видеонаблюдения и опрашивать свидетелей.

В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье 243.4 Уголовного кодекса России о повреждении воинских захоронений и мемориальных сооружений.

Ранее в Ростове-на-Дону появился памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Одна из жительниц во время церемонии открытия устроила скандал. Она назвала писателя «русофобом, который ненавидел Россию».