Уголовное дело возбудили в Ленинском округе после смерти девочки в бассейне

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Уголовное дело возбудили об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). Виновнику могут грозить штраф и до шести лет лишения свободы.

По предварительным данным, вечером 18 октября ребенок плавал в бассейне в фитнес-клубе, и в какой-то момент отец девочки снял с нее спасательный жилет. В пресс-службе прокуратуры Московской области добавили, что девочка на некоторое время осталась без присмотра взрослых. В результате она утонула. Ребенку оказали экстренную медпомощь, но спасти не смогли.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы, допросили свидетелей и планируют назначить судебные экспертизы.

Ход расследования проконтролирует прокуратура региона. Кроме того, она проведет проверку по факту гибели ребенка, оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и исполнение родителями их обязанностей.