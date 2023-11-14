Уголовное дело возбудили в Красногорске по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Уголовное дело возбудили в городском округе Красногорск по факту ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Накануне около 17:35 на трассе М-9 «Балтия» водитель легковушки столкнулся с тремя автомобилями. В результате ребенок получил ранения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Прокуратура Красногорска взяла на контроль расследование аварии, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия.
Ранее массовое ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей произошло в Троицке на Калужском шоссе. Одна из машин загорелась, ее успели потушить до прибытия экстренных служб. В результате аварии никто не пострадал.
До это этого две машины попали в ДТП в Мытищах. Два человека получили ранения. ГИБДД начала проверку.