Уголовное дело возбудили в Карелии после ДТП с туристическим автобусом

«Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Карелии завели уголовное дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“, - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что в воскресенье, 5 января, произошла авария с участием туристического автобуса на автотрассе «А-121» вблизи деревни Керисюрья в Питкярантском районе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд автотранспортного средства в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. По последним данным, в ДТП пострадали 14 человек , из них двое - в состоянии средней тяжести, еще двое - в реанимации.