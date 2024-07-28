Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии из-за крушения самолета
Следователи установят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека.
По данным следствия, самолет разбился в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находились два человека, один из них погиб от полученных травм.
«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - отметили в СК.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Пострадавшего реанимировали , сообщил Telegram-канал «112».