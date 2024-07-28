Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии из-за крушения самолета

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По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека.

По данным следствия, самолет разбился в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находились два человека, один из них погиб от полученных травм.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - отметили в СК.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Пострадавшего реанимировали , сообщил Telegram-канал «112».