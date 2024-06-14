Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смертельного ДТП

«В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть людей, в том числе детей», - отметили в ведомстве.

Авария произошла 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Пьяный водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, сообщили «Известия».

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что шесть человек, в том числе трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Жертвами аварии стали два мальчика 14-15 лет и 49-летняя женщина.