14 июня 2024, 17:06

Уголовное дело возбудили в Благовещенске после смертельного ДТП

Пресс-служба Следственного комитета
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Уголовное дело возбудили в Благовещенске по факту смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, повлекшего смерть людей, в том числе детей», - отметили в ведомстве.

Авария произошла 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Пьяный водитель не справился с управлением и сбил пешеходов. Пострадавших доставили в больницу, сообщили «Известия».

Мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что шесть человек, в том числе трое детей, находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Жертвами аварии стали два мальчика 14-15 лет и 49-летняя женщина.

Уголовное дело ДТП Следственный комитет России
14 июня 2024, 17:37
Минздрав озвучил число погибших из-за ДТП в Благовещенске
Пресс-служба Следственного комитета
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ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек, в том числе двоих детей. На месте аварии работают восемь бригад скорой помощи. Об этом сообщил РБК.

По данным Минздрава Амурской области, персонал областной клинической больницы мобилизовали для оказания помощи пострадавшим в аварии. На место ДТП отправили шесть бригад скорой помощи из Благовещенска и две - из Чигирей.

Смертельное ДТП произошло на въезде в Благовещенск со стороны населенного пункта Чигири. Водитель в нетрезвом состоянии вылетел на иномарке на тротуар.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14-15 лет. Еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело.

Дети Скорая помощь ДТП Иномарки Водители Дальний Восток
14 июня 2024, 17:18
Появилось фото самолета, совершившего жесткую посадку на Ямале
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Уральская транспортная прокуратура опубликовала кадры с места жесткой посадки самолета Ан-26 на Ямале. Фотографии появились в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения. В кадр попали и сотрудники экстренных служб, работающие на месте.

Самолет с 41 человеком на борту (36 пассажирами и пятью членами экипажа), следовавший по маршруту Сабетта - Утренний, аварийно приземлился в паре километров от взлетно-посадочной полосы. Пострадали три человека : командир, второй пилот и один из пассажиров. Предварительно, никому из них не понадобилась госпитализация.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

Фото Авиация Самолеты
14 июня 2024, 16:19
«Молимся за них». Мэр Благовещенска рассказал о состоянии пострадавших после ДТП
Телеканал «360»
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Шесть человек находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев в Telegram-канале.

Среди жертв ДТП - два мальчика 14-15 лет и женщина 49 лет.

«Шесть человек, из них трое детей в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», - написал Имамеев.

Водитель, который въехал в толпу пешеходов, был пьян, сообщили в СК России. Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По данным очевидцев, водитель пытался уйти от столкновения с мотоциклом, сообщили «Известия».

ДТП Водители
14 июня 2024, 16:16
Три человека пострадали при жесткой посадке самолета на Ямале
РИА «Новости»
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Самолет Ан-26 с 41 человеком на борту совершил посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на Ямале. Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале, пострадали три человека.

Самолет Ан-26 с 41 человеком на борту совершил посадку в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на Ямале. Как сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале , пострадали три человека.

«Командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь - по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», - написал он.

Всего на борту находились пять членов экипажа и 36 пассажиров. Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В пресс-службе уточнили, что самолет следовал по маршруту Сабетта - Утренний.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Мурманском. Судно летело на турбазу из села Ловозеро. На борту были семь человек: трое членов экипажа и четверо пассажиров.

Самолеты

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