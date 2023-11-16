16 ноября 2023, 22:34

Уголовное дело возбудили в Астрахани после частичного обрушения пятиэтажки

Читайте нас в: Google Новости

Уголовное дело возбудили после гибели пенсионерки в Астрахани из-за частичного обрушения жилого дома. Об этом сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных [статьей] „Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности“», - сказано в публикации.

Происшествие случилось на Вокзальной площади Ленинского района города. В пятиэтажном доме обрушились третий и четвертый подъезды. Из-под завалов вытащили тело пенсионерки. Сейчас уточняют количество пострадавших и погибших.

По неуточненным данным, обрушение случилось из-за ремонта в одной из квартир дома, в ходе которого повредили несущие конструкции. Следователи осмотрят место ЧП после разбора завалов. Разбирательство взяли под контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в МЧС РФ по Астраханской области сообщили, что спасатели вывели из обрушившейся пятиэтажки 213 человек. При этом 37 из них - несовершеннолетние. На месте открыли три пункта временного размещения граждан.

СК РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 22:36
Прокуратура проконтролирует права пострадавших при частичном обрушении дома в Астрахани
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Региональная прокуратура организовала проверку по факту обрушения части дома в Астрахани. На место происшествия выехал прокурор области Сергей Фрост. Он заявил, что ведомство взяло на контроль права пострадавших при ЧП астраханцев.

Прокурор сообщил, что сообщение об обрушении двух подъездов многоквартирного пятиэтажного дома поступило в 17:35 по местному времени. На место экстренно выехали оперативные службы, правоохранительные органы и прокуратура для контроля и координации работы всех задействованных служб.

«Проводятся мероприятия по разбору завалов. Пострадавших переписали, их права взяли на контроль. Сейчас вопрос решается об их временном расселении», - сообщил Фрост.

Он отметил, что окончательные данные по количеству пострадавших и нанесенному ущербу будут после окончательного разбора завалов. Прокуратура области даст оценку обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран, спасатели начали разбирать завалы с помощью техники. На месте ЧП работает 13 единиц спецтехники.

Прокуратура РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 21:28
Спасатели начали разбор завалов в Астрахани при помощи техники
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
На место частичного обрушения здания в Астрахани пригнали строительный кран. Спасатели начали разбирать завалы с помощью техники, сообщили в Telegram-канале МЧС России по Астраханской области.

«Работы на месте обрушения продолжаются», - сообщили в ведомстве.

До этого сотрудники МЧС разбирали завал вручную. В инфоштабе сообщили, что на месте чрезвычайного происшествия работает 13 единиц спецтехники. Для оказания помощи при разборе завалов машины выделили муниципальные предприятия «Чистый город», «Астрводоканал», «Коммунэнерго», «Зеленый город».

Также на завалах работают кинологи. Собаки и спасатели разыскивают пропавших жильцов двух квартир. Одна женщина погибла , она проживала на пятом этаже и не смогла покинуть здание.

МЧС эвакуировало из пострадавшего строения 213 человек.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 21:25
Человеку зажало ногу эскалатором в московском ТЦ
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
Эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Помощь потребовалась взрослому человеку в здании ТЦ на Новом Арбате. Пока неизвестно, какие травмы получил посетитель магазина. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в Северном Бутове на юго-западе Москвы водитель застрял между двух автомобилей. Мужчина пытался остановить машину, в которой не сработал ручник. Автомобиль «слетел» со стояночного тормоза и покатился в сторону другой машины.

В октябре машиниста зажало в кабине в результате столкновения двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Из-за ЧП приостановили движение поездов от станции «Люблино» до «Дубровки».

Магазины Москва 2023
16 ноября 2023, 20:58
Глава СК Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить дело из-за ЧП в Астрахани
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело из-за частичного обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В город также направили следователей-криминалистов и сотрудников судебно-экспертного центра СК РФ. Они окажут помощь в установлении всех обстоятельств ЧП.

Часть дома обрушилась в Астрахани вечером 16 ноября. Из здания вывели более 200 человек. В трех местных школах открыли пункты временного размещения.

На месте случившегося работаю спасатели, в том числе кинологи. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в результате ЧП несколько человек пропали без вести. Также погибла 84-летняя пенсионерка.

Власти Астраханской области опровергли версию взрыва газа в доме. Жильцы предположили, что ЧП может быть связано с перепланировкой.

Следственный комитет России Обрушение дома в Астрахани

Новости по теме