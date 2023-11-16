Уголовное дело возбудили в Астрахани после частичного обрушения пятиэтажки

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения подъездов жилого дома по признакам преступлений, предусмотренных [статьей] „Причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности“», - сказано в публикации.

Происшествие случилось на Вокзальной площади Ленинского района города. В пятиэтажном доме обрушились третий и четвертый подъезды. Из-под завалов вытащили тело пенсионерки. Сейчас уточняют количество пострадавших и погибших.

По неуточненным данным, обрушение случилось из-за ремонта в одной из квартир дома, в ходе которого повредили несущие конструкции. Следователи осмотрят место ЧП после разбора завалов. Разбирательство взяли под контроль в центральном аппарате СК РФ.

Ранее в МЧС РФ по Астраханской области сообщили, что спасатели вывели из обрушившейся пятиэтажки 213 человек. При этом 37 из них - несовершеннолетние. На месте открыли три пункта временного размещения граждан.