31 октября 2023, 19:17

Уголовное дело возбудили против дебошира, устроившего драку на борту Иркутск — Москва

unsplash.com
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Сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который устроил драку на борту рейса Иркутск — Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который устроил драку на борту рейса Иркутск - Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошир находился в самолете в нетрезвом состоянии. Он развязал драку с 22-летним жителем Кемеровской области. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Работники службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

«Сотрудники доставили участников конфликта в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составлен протокол по признакам правонарушения», - сообщила Волк.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас по факту случившегося начали предварительное расследование.

Об экстренной посадке самолета «Аэрофлота», следовавшего из Иркутска в Москву, стало известно 31 октября. Командир воздушного судна предупреждал участников потасовки, что посадит самолет, если они не остановятся. Сначала мужчины успокоились, но потом снова начали драться.

Драки Самолеты
31 октября 2023, 18:39
Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода на улице Свободы в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, авария произошла около дома № 42. Пешехода и водителя одного из автомобилей направили в медицинское учреждение. Подробности уточняются.

В пресс-службе МВД подтвердили произошедшее и госпитализацию пострадавших.

«По предварительным данным, столкновение двух единиц легкового автотранспорта с последующим наездом на пешехода», - заявили в ведомстве.

По словам очевидцев аварии , виновник ДТП был пьян. Он повредил несколько автомобилей. Сбитый им пешеход выжил, его увезли на скорой.

Ранее две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023
31 октября 2023, 17:21
«Он буйный». Знакомый одного из нападавших рассказал о драке подростков в Серпухове
Соцсети
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Группа подростков в Серпухове избила школьника за внешний вид после ссоры в торговом центре «Корстон». Видеозапись с побоями распространилась в соцсетях, «360» пообщался со знакомым одного из нападавших.

Молодой человек рассказал, что знает одного из школьников, участвовавших в драке. По его словам, нападавший является воспитанником детдома.

«Знаю, что конфликты были ранее. Он буйный. Отец не занимается воспитанием. Мать вроде как тоже. Если не ошибаюсь, он из детдома», - отметил собеседник «360».

Сотрудники полиции получили сообщение о побоях и прибыли на место происшествия. Всех участников драки задержали для выяснения обстоятельств. Правоохранители также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура организовала проверку в связи с избиением школьника. Следователи возбудили дело об административном нарушении, родителям нападавших грозит наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Кроме того, прокуратура оценит действия органов системы профилактики и безнадзорности, а также внесет представление о ненадлежащей работе в школы, где обучались несовершеннолетние.

Драки Серпухов
31 октября 2023, 17:06
«Фирменный почерк». Причастность СБУ к покушению на Олега Царева не стала открытием
РИА «Новости»
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Причастность СБУ к покушению на экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Ялте не вызывала сомнений, заявил «360» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он признался, что сразу увидел в этом преступлении украинский след.

Рогов отметил, что его контакт с Царевым пока ограничен, но известно, что тот идет на поправку.

«Состояние такое, что, слава богу, жить будет. Попросили без подробностей, кроме того, что все нормально, он под охраной, безопасность его обеспечивается, он идет на поправку», - рассказал член ГСА Запорожской области.

В Царева дважды выстрелили на территории санатория в Ялте вечером 26 октября. Сегодня стало известно, что ФСБ задержала соучастника покушения и он действовал по заданию СБУ.

«У меня не было сомнений с самого начала: это фирменный почерк СБУ. <…> Она сначала превратилась в Службу бандеризации Украины, а потом - в Службу бандитов и убийц. Вполне логично. Поэтому, совершая теракты, ведет запрещенные методы террористической деятельности, превращая постукраинское пространство в террористическое злокачественное новообразование», - отметил Рогов.

Он добавил, что используемые СБУ методы прописаны еще годы назад, в 2015 году этим «хвастался» бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

«Все эти действия направлены не просто на дестабилизацию и запугивание людей - за основу взяли методы, прописанные американскими и британскими спецслужбами», - подчеркнул собеседник «360».

СБУ Украина
31 октября 2023, 17:03
Пожилую пару задержали в Новой Москве из-за стрельбы по полицейским — СМИ
Фото: «МВД Медиа»
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В Новой Москве задержали пожилую пару по подозрению в нападении на полицейских. Предположительно, муж с женой стреляли из оружия по соседям и сотрудникам МВД, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, в Троицке 34-летняя девушка повздорила с 66-летней соседкой. Последняя стала угрожать оппонентке, обругала ее матом, а после куда-то ушла. Женщина вызвала полицейских.

Позже во время беседы с ними внезапно появилась та самая пенсионерка. Она на ходу достала пистолет из кармана и успела выстрелить в воздух, после этого ее задержали и изъяли оружие.

Вскоре пришел 68-летний муж задержанной и заявил, что аэрозольный пистолет «Добрыня» принадлежит ему. Также он потребовал отпустить супругу, сопровождая просьбы матом. Затем мужчина отправился по улице в другую сторону, но резко развернулся, вытащил из кармана другой пистолет, и выстрелил в правоохранителя. Тот не пострадал, так как пули отрикошетили от бронежилета.

Супругов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее мигрант устроил стрельбу на севере Москвы и попал в женщину с ребенком. Мужчину задержали за хулиганство.

Стрельба Москва 2023 ТиНАО

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