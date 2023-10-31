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Сотрудники транспортной полиции в Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который устроил драку на борту рейса Иркутск - Москва. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебошир находился в самолете в нетрезвом состоянии. Он развязал драку с 22-летним жителем Кемеровской области. Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара. Работники службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

«Сотрудники доставили участников конфликта в дежурную часть линейного отдела МВД России, где в отношении дебошира составлен протокол по признакам правонарушения», - сообщила Волк.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас по факту случившегося начали предварительное расследование.

Об экстренной посадке самолета «Аэрофлота», следовавшего из Иркутска в Москву, стало известно 31 октября. Командир воздушного судна предупреждал участников потасовки, что посадит самолет, если они не остановятся. Сначала мужчины успокоились, но потом снова начали драться.