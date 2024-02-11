11 февраля 2024, 10:21

Уголовное дело возбудили после взрывов в Элисте

Пресс-служба Следственного комитета
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Следователи возбудили уголовное дело после подрыва 10 февраля неизвестного устройства в центре оказания психологической помощи в Элисте. От взрыва пострадали трое сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Калмыкия.

Уголовное дело Взрывы Следственный комитет России
11 февраля 2024, 10:45
Открытое горение в аэропорту Новокузнецка ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники пожарной службы смогли ликвидировать открытое горение на территории строящегося терминала аэропорта в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Кузбассе случился пожар в строящемся здании аэропорта», - указали в ведомстве.

Огонь охватил территорию в 300 квадратных метров. По информации пресс-службы, все люди покинули горящее здание еще до приезда пожарных. Никто из них не пострадал. На месте ЧП пожар тушат 12 единиц техники и 36 специалистов.

В РЕН ТВ заявили, что возгорание могло произойти из-за сварочных работ. Предположительно, пожар начался из-за вспыхнувших стройматериалов в здании терминала. Безопасность эксплуатации пожарной безопасности проверит новокузнецкая транспортная прокуратура. Ведомство также начало выяснять причины и обстоятельства ЧП.

Пожары МЧС РФ
11 февраля 2024, 10:20
Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на двух тысячах «квадратов»
Пресс-служба МЧС
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Рынок загорелся в городе Майском в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Telegram-канал «112», пламя охватило две тысячи квадратных метров.

«Проводится эвакуация», - указали авторы публикации.

Причина возгорания - пока неизвестна. На кадрах, которые опубликовал паблик, видно полыхающую одежду и другие товары.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасателям удалось локализовать крупный пожар на центральном рынке. Пламя охватило кровлю торгового павильона.

«Всего в тушении задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники», - утонили в министерстве.

Пожары Эвакуации
11 февраля 2024, 10:11
Школьницу из Москвы госпитализировали с наркотическим отравлением
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Девятиклассница из Москвы угодила в больницу после отравления запрещенными веществами. Ей стало плохо во время занятий, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, на прошлой неделе в одной из школ в Зеленограде на уроке одна из учениц почувствовала себя плохо. Учительница, заметив покрасневшую девятиклассницу, сразу же позвонила в скорую.

Прибывшие в учебное учреждение медики забрали девочку в детскую больницу имени Филатова. Там ей диагностировали отравление психотропными веществами. По словам юной пациентки, перед занятием она курила электронную сигарету в туалете, никаких наркотиков не употребляла.

После случившегося началась проверка. Врачи взяли все анализы у школьницы для установления полной картины произошедшего. Сотрудники полиции общаются с семьей школьницы.

Как уточнил Shot, на учете в ПДН она не состоит. Поведение у нее удовлетворительное, уроки не пропускает.

На днях москвича задержали с героином на Аминьевском шоссе. Он хранил в своей квартире свыше 1,6 килограмма наркотика.

Наркотики Дети Школьники Москва
11 февраля 2024, 09:57
Людей эвакуировали из-за пожара в аэропорту Новокузнецка
Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецк в Кемеровской области. Как сообщил источник РЕН ТВ, людей эвакуировали из здания, обошлось без пострадавших.

Пожар произошел в международном аэропорту Новокузнецк в Кемеровской области. Как сообщил источник РЕН ТВ , людей эвакуировали из здания, обошлось без пострадавших.

Предположительно, загорелись стройматериалы в здании строящегося терминала.

«Проводились сварочные работы неподалеку от действующего терминала», - передали авторы материала.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возгорания в строящемся терминале аэропорта Новокузнецк. В пресс-службе ведомства сообщили, что на месте происшествия работают специальные службы.

«Новокузнецкой транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пожарной безопасности», - добавили в ведомстве.

Ранее крупный пожар произошел в здании хлебозавода «Амур» в Москве. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров, в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Пожары Прокуратура РФ

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