Уголовное дело возбудили после травмирования детей на аттракционе в Ейске
Уголовное дело возбудили по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», - отметили в сообщении.
По данным следствия, травмы получили трое детей 2011 и 2012 годов рождения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает следователь.
Ейская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения тремя детьми травм во время посещения аттракциона в местном парке. Прокуратура даст оценку действий владельца аттракциона и городских организаций, ответственных за работу устройств для развлечения отдыхающих.
Ранее стало известно, в результате катания на неисправном аттракционе трое детей получили травмы.